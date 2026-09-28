PAMI entrega accesorios gratis: quiénes pueden pedirlos y cómo

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con una prestación que permite a determinados afiliados acceder de manera gratuita a tres accesorios de ayuda. El beneficio está destinado exclusivamente a personas que se encuentran bajo el sistema de internación domiciliaria y busca facilitar su autonomía y comodidad.

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La prestación forma parte del programa “Accesorios” y contempla la entrega sin costo de un colchón antiescaras, un inodoro portátil y un trapecio para cama. El trámite puede realizarse de manera online o presencial, según la modalidad que elija el afiliado.

Qué accesorios entrega PAMI gratis

El programa contempla tres elementos destinados a personas que necesitan asistencia para desenvolverse en su vida cotidiana. Cada uno cumple una función específica y está pensado para acompañar distintas necesidades vinculadas con la movilidad.

Colchón antiescaras: está diseñado especialmente para prevenir la formación de úlceras en la piel.

Inodoro portátil: está indicado para afiliados que tienen dificultades para desplazarse o presentan comorbilidades asociadas.

Trapecio para cama: facilita la incorporación y el cambio de posición corporal.

De esta manera, PAMI ofrece estos elementos como parte de una prestación destinada a afiliados que atraviesan una situación de internación domiciliaria.

Quiénes pueden solicitar los accesorios

El beneficio no está disponible para todos los afiliados de PAMI. Según la información del programa, está dirigido exclusivamente a quienes se encuentran bajo el sistema de internación domiciliaria.

La solicitud tampoco tiene que ser realizada necesariamente por la persona afiliada. El trámite puede ser iniciado por un familiar o un apoderado, además del propio beneficiario. También puede gestionarlo el médico de cabecera, siempre que cuente con la habilitación necesaria para emitir una Orden Médica Electrónica (OME).

El trámite puede iniciarlo el afiliado, un familiar o apoderado.

Qué documentación hay que presentar

Para iniciar el trámite, los afiliados deben contar con una Orden Médica Electrónica. Cuando no se dispone de la OME, es necesario presentar documentación adicional para realizar la solicitud.

En esos casos, se requiere el DNI del afiliado, una orden médica emitida por el médico de cabecera o un especialista y un resumen de la historia clínica. Este último documento debe incluir información sobre el peso y la talla del paciente, según los requisitos indicados para iniciar la gestión.

Cómo solicitar los accesorios de PAMI

El trámite puede realizarse de forma online utilizando un celular, una tablet o una computadora. Para hacerlo, hay que ingresar al portal oficial de PAMI, completar la solicitud correspondiente y adjuntar la documentación requerida dentro del programa de internación domiciliaria.

Quienes prefieran realizar la gestión de manera presencial también tienen esa posibilidad. En ese caso, deben acercarse a las oficinas de atención y agencias del organismo. Para la modalidad presencial es necesario solicitar previamente un turno online. De esta manera, el afiliado puede elegir entre realizar la gestión por internet o concurrir personalmente con la documentación correspondiente.