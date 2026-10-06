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Anses

Calendario de pagos de ANSES octubre 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

El organismo ya definió el cronograma del décimo mes del año. Las fechas varían según la terminación del DNI y el nivel de ingresos, mientras que los haberes llegan con aumento y continúa el bono.

06 de octubre, 2026 | 07.45
Jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el jueves 8 de octubre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados y pensionados de todo el país. Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus prestaciones entre el 8 y el 22 de octubre, mientras que quienes superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29.

Los haberes previsionales tendrán en octubre un aumento del 1,66%, correspondiente a la actualización por movilidad vinculada con la inflación de agosto. Además, se mantiene el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.

Jubilados ANSES: cuánto cobro

ANSES: cuándo cobran los jubilados con la mínima en octubre 2026

Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tendrán el siguiente calendario:

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 Jueves 8 de octubre
1 Viernes 9 de octubre
2 Martes 13 de octubre
3 Miércoles 14 de octubre
4 Jueves 15 de octubre
5 Viernes 16 de octubre
6 Lunes 19 de octubre
7 Martes 20 de octubre
8 Miércoles 21 de octubre
9 Jueves 22 de octubre

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos comenzarán durante la segunda mitad del mes:

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 y 1 Viernes 23 de octubre
2 y 3 Lunes 26 de octubre
4 y 5 Martes 27 de octubre
6 y 7 Miércoles 28 de octubre
8 y 9 Jueves 29 de octubre

Pensiones No Contributivas: calendario de octubre

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en comenzar a cobrar. Las acreditaciones se realizarán entre el 8 y el 15 de octubre:

Terminación del DNI Fecha de cobro
0 y 1 Jueves 8 de octubre
2 y 3 Viernes 9 de octubre
4 y 5 Martes 13 de octubre
6 y 7 Miércoles 14 de octubre
8 y 9 Jueves 15 de octubre

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre

La actualización del 1,66% modifica los montos de las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. A su vez, para las prestaciones más bajas continúa el refuerzo extraordinario.

Prestación Haber con aumento Bono Total
Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51
Jubilación máxima $2.932.174,86 $2.932.174,86
PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,80
PNC por Invalidez/Vejez $305.023,95 $70.000 $375.023,95

El reajuste también alcanza a otras prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES.

Jubilados: el monto que se cobra

Bono de ANSES: quiénes cobran $70.000 en octubre

El bono previsional se mantiene en $70.000 y se acredita junto con el haber mensual. El refuerzo completo corresponde principalmente a jubilados que perciben la mínima y a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas.

Para quienes cobran más que la jubilación mínima, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $505.748,51. De esta manera, los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán en octubre $435.748,51 por su prestación y otros $70.000 por el bono, hasta completar $505.748,51.

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