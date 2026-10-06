Calendario de pagos de ANSES octubre 2026 para jubilados y pensionados: fechas de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzará el jueves 8 de octubre de 2026 con el calendario de pagos para jubilados y pensionados de todo el país. Los beneficiarios que cobran hasta un haber mínimo recibirán sus prestaciones entre el 8 y el 22 de octubre, mientras que quienes superan la mínima cobrarán entre el 23 y el 29.
Los haberes previsionales tendrán en octubre un aumento del 1,66%, correspondiente a la actualización por movilidad vinculada con la inflación de agosto. Además, se mantiene el bono previsional de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos.
ANSES: cuándo cobran los jubilados con la mínima en octubre 2026
Los jubilados y pensionados cuyos haberes no superan el mínimo tendrán el siguiente calendario:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0
|Jueves 8 de octubre
|1
|Viernes 9 de octubre
|2
|Martes 13 de octubre
|3
|Miércoles 14 de octubre
|4
|Jueves 15 de octubre
|5
|Viernes 16 de octubre
|6
|Lunes 19 de octubre
|7
|Martes 20 de octubre
|8
|Miércoles 21 de octubre
|9
|Jueves 22 de octubre
Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo
Para quienes perciben jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo, los pagos comenzarán durante la segunda mitad del mes:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Viernes 23 de octubre
|2 y 3
|Lunes 26 de octubre
|4 y 5
|Martes 27 de octubre
|6 y 7
|Miércoles 28 de octubre
|8 y 9
|Jueves 29 de octubre
Pensiones No Contributivas: calendario de octubre
Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) serán los primeros en comenzar a cobrar. Las acreditaciones se realizarán entre el 8 y el 15 de octubre:
|Terminación del DNI
|Fecha de cobro
|0 y 1
|Jueves 8 de octubre
|2 y 3
|Viernes 9 de octubre
|4 y 5
|Martes 13 de octubre
|6 y 7
|Miércoles 14 de octubre
|8 y 9
|Jueves 15 de octubre
Cuánto cobran los jubilados y pensionados en octubre
La actualización del 1,66% modifica los montos de las jubilaciones y pensiones que paga ANSES. A su vez, para las prestaciones más bajas continúa el refuerzo extraordinario.
|Prestación
|Haber con aumento
|Bono
|Total
|Jubilación mínima
|$435.748,51
|$70.000
|$505.748,51
|Jubilación máxima
|$2.932.174,86
|—
|$2.932.174,86
|PUAM
|$348.598,80
|$70.000
|$418.598,80
|PNC por Invalidez/Vejez
|$305.023,95
|$70.000
|$375.023,95
El reajuste también alcanza a otras prestaciones contributivas y no contributivas administradas por ANSES.
Bono de ANSES: quiénes cobran $70.000 en octubre
El bono previsional se mantiene en $70.000 y se acredita junto con el haber mensual. El refuerzo completo corresponde principalmente a jubilados que perciben la mínima y a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas.
Para quienes cobran más que la jubilación mínima, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $505.748,51. De esta manera, los jubilados que cobran el haber mínimo recibirán en octubre $435.748,51 por su prestación y otros $70.000 por el bono, hasta completar $505.748,51.