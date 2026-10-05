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Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 5 de octubre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, lunes 5 de octubre. El calendario de jubilaciones, pensiones y AUH está en pausa.

05 de octubre, 2026 | 07.00
Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este lunes 5 de octubre

ANSES no tiene pagos programados para hoy, lunes 5 de octubre. Los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH que consultan cuándo cobro no tienen acreditaciones asignadas para esta jornada.

El cronograma oficial de octubre 2026 no registra pagos para el día de la fecha. Por eso, no hay terminaciones de DNI convocadas a cobrar prestaciones de ANSES hoy.

La jornada se desarrolla sin movimiento de haberes previsionales, asignaciones familiares ni prestaciones por desempleo. El calendario permanece en pausa.

Sin pagos para hoy

No hay cobros de jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, SUAF, PNC, PUAM ni desempleo para el lunes 5 de octubre.

No hay listas de DNI ni montos habilitados para acreditar en la fecha. Los beneficiarios deben revisar Mi ANSES para consultar su situación particular.

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