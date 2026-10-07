en supermercados y otros comercios adheridos de todo el país. El beneficio alcanza a más de 7.000 comercios y puede combinarse, en determinados casos, con promociones adicionales de distintos bancos.

El programa Beneficios Capital Humano de ANSES reúne promociones en las principales cadenas de supermercados y alcanza más de 12.000 puntos de venta. Para utilizarlo no es necesario completar una inscripción ni realizar un trámite previo.

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¿Cómo funcionan los descuentos para jubilados?

La clave para acceder al beneficio está en el medio de pago. Los jubilados y pensionados deben abonar sus compras con la tarjeta de débito asociada a la cuenta bancaria donde reciben habitualmente su jubilación o pensión.

Los descuentos generales varían según cada cadena. Disco, Jumbo y Vea ofrecen un 10% en todos los rubros, incluidas las carnes, y agregan un 20% en perfumería y limpieza. En estos supermercados no existe un tope de compra para el beneficio.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA también aplican un 10% en todos los rubros sin límite de monto. Josimar y Toledo, en tanto, ofrecen un descuento mayor, que llega al 15% y tampoco tiene un tope establecido.

¿Qué pasa con Carrefour, ChangoMás y Día?

Otras cadenas mantienen el descuento del 10%, aunque establecen límites para utilizarlo. En Carrefour, por ejemplo, el tope de compra alcanza los $35.000, mientras que ChangoMás contempla un máximo de $1.000 por transacción y otro límite de $15.000 mensuales.

En el caso de Día, el beneficio funciona de otra manera: ofrece un reintegro de hasta $2.000 por operación. Para los demás comercios adheridos, el descuento general es del 10%, con un máximo de $1.000 por transacción.

Por eso, antes de realizar una compra, conviene revisar las condiciones específicas de la cadena elegida. Los porcentajes pueden ser similares, pero los topes y la modalidad de aplicación cambian según el comercio.

Los bancos pueden sumar otros descuentos

El beneficio de ANSES puede complementarse con promociones bancarias, aunque las condiciones dependen de cada entidad. Quienes cobran sus haberes en Banco Nación pueden sumar un 5% en varias cadenas, entre ellas Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día.

Para acceder a ese beneficio hay que pagar con débito o crédito mediante BNA+ MODO. El tope mensual establecido para esta promoción es de $20.000.

Banco Galicia ofrece un ahorro de hasta el 25% y también permite acceder a hasta tres cuotas sin interés mediante MODO desde la aplicación de la entidad. En este caso, el tope mensual también alcanza los $20.000.

Algunos bancos permiten sumar beneficios a las promociones de ANSeS.

¿Qué promociones ofrecen Banco Supervielle y Banco Provincia?

Banco Supervielle suma un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y ChangoMás. El beneficio tiene un tope de $25.000 cuando se paga con débito y de $15.000 mediante QR. Además, contempla promociones en farmacias y combustibles.

Banco Provincia, por su parte, permite sumar un 5% mediante Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. El límite establecido es de $5.000 semanales por persona.

¿Cómo acceder al beneficio durante octubre?

No es necesario anotarse en un registro para obtener los descuentos. El beneficio se aplica automáticamente cuando el jubilado o pensionado paga con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde cobra sus haberes, siempre que el comercio participe del programa.

Además, las promociones pueden tener diferentes reglas de acumulación. Algunas son compatibles con otros beneficios y otras no. Por eso, resulta importante consultar previamente los días habilitados, los topes y el medio de pago requerido para aprovechar cada descuento.