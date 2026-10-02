Jubilados ANSES: los descuentos en supermercados que rigen en octubre

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pueden acceder durante octubre a descuentos en supermercados y otros comercios mediante el programa Beneficios Capital Humano. La propuesta alcanza a más de 7.000 comercios y 12.000 puntos de venta, e incluye promociones que pueden llegar al 15%, según la cadena elegida.

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Además, quienes cobran sus haberes a través de determinados bancos pueden sumar beneficios propios de cada entidad. De esta manera, el ahorro final depende del supermercado, el banco utilizado y el medio de pago elegido.

Qué supermercados ofrecen descuentos para jubilados

Entre las principales cadenas adheridas se encuentran Disco, Jumbo y Vea, que ofrecen un 10% de descuento en todos los rubros, incluidas las carnes. A su vez, estas cadenas suman un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza. En estos casos, no existe un tope de compra.

Coto, La Anónima y Super CAS/FASA también ofrecen un descuento del 10% en todos los rubros y sin límite de compra. Josimar y Toledo, por su parte, tienen una promoción del 15%, también sin tope.

Carrefour ofrece un 10% de descuento, aunque establece un límite de $35.000. En Changomas, el beneficio también es del 10%, con un máximo de $1.000 por operación y un tope mensual de $15.000.

En el caso de Día, el descuento alcanza el 10%, con un reintegro de hasta $2.000 por transacción. Para el resto de los comercios adheridos, el beneficio general es del 10%, con un tope de $1.000 por operación.

Los bancos que permiten sumar otro descuento

Los jubilados y pensionados también pueden acceder a promociones adicionales si cobran sus haberes en determinadas entidades bancarias. Las condiciones dependen de cada banco y del medio de pago utilizado al momento de realizar la compra.

Algunos bancos ofrecen descuentos adicionales a sus clientes jubilados.

Quienes cobran a través de Banco Nación pueden sumar un 5% en Carrefour, Coto, Josimar, Chango Más, La Anónima, Disco, Jumbo, Vea y Día. Para acceder, deben pagar con débito o crédito mediante BNA+ MODO. El beneficio tiene un tope mensual de $20.000.

Banco Galicia ofrece un ahorro que puede llegar al 25%, además de hasta tres cuotas sin interés, pagando con débito o crédito a través de MODO desde la aplicación del banco. El límite establecido es de $20.000 mensuales.

Por otro lado, Banco Supervielle dispone de un 20% de descuento los martes en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más. El tope es de $25.000 con débito y de $15.000 mediante QR.

Banco Provincia también permite sumar un 5% a través de Cuenta DNI en Día, Toledo, Chango Más, Carrefour y Nini. En este caso, existe un límite semanal de $5.000 por persona.

Cómo acceder al beneficio de ANSES

Para utilizar los descuentos no es necesario realizar una inscripción adicional. El beneficio se aplica al momento de pagar con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta donde se deposita la jubilación o pensión, siempre que el comercio esté adherido.

Antes de hacer una compra, es importante consultar las condiciones específicas de la promoción elegida. Los días disponibles, topes, medios de pago y posibilidad de combinar beneficios pueden variar según cada supermercado y entidad bancaria.