De cuánto es la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2026: cuánto se cobra

La Tarjeta Alimentar de ANSES mantendrá en octubre de 2026 los mismos montos establecidos desde mayo, por lo que no tendrá un nuevo aumento pese a la actualización de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Las familias beneficiarias cobrarán $72.250 por un hijo, $113.299 por dos y $149.425 por tres hijos o más.

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La Prestación Alimentar, como se denomina oficialmente al beneficio, se acredita de manera mensual y automática a quienes cumplen con los requisitos. Por ese motivo, no es necesario realizar una inscripción específica para acceder al pago.

Tarjeta Alimentar monto a octubre

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre 2026

Los montos de la Tarjeta Alimentar se determinan según la cantidad de hijos que reúnen las condiciones del programa:

Cantidad de hijos Monto en octubre 2026 Un hijo $72.250 Dos hijos $113.299 Tres hijos o más $149.425

Estos valores fueron establecidos mediante la Resolución 161/2026 del Ministerio de Capital Humano y se mantienen sin cambios para octubre. A diferencia de la AUH, la Prestación Alimentar no se encuentra alcanzada por el mecanismo de actualización mensual aplicado a determinadas prestaciones de ANSES. Por eso, el aumento de la asignación no implica automáticamente una modificación del complemento destinado a alimentos.

Cuánto cobra la AUH en octubre 2026

La AUH tendrá en octubre una actualización del 1,66%, de acuerdo con la Resolución 284/2026 de ANSES. Con el incremento, el valor total de la asignación será de $156.634 por hijo. Sin embargo, ese monto no se deposita íntegramente todos los meses. ANSES abona mensualmente el 80% de la prestación y retiene el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

De esta manera, los valores quedan de la siguiente forma:

AUH total por hijo: $156.634.

Pago mensual del 80%: $125.307.

Retención del 20%: $31.327.

El monto retenido puede recuperarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta, con la acreditación de los controles de salud, vacunación y educación correspondientes.

Tarjeta Alimentar cuánto se cobra de octubre

Cuánto se cobra de AUH y Tarjeta Alimentar en octubre

Al tratarse de dos conceptos diferentes, quienes perciben ambas prestaciones deben sumar el pago mensual de la AUH y el monto correspondiente de la Tarjeta Alimentar. Tomando los valores informados para octubre:

Un hijo: $125.307 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar.

$125.307 de AUH + $72.250 de Tarjeta Alimentar. Dos hijos: $250.614 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar.

$250.614 de AUH + $113.299 de Tarjeta Alimentar. Tres hijos: $375.921 de AUH + $149.425 de Tarjeta Alimentar.

Estos cálculos no incluyen otros beneficios o complementos que puedan corresponder a cada familia.

Quiénes pueden cobrar la Tarjeta Alimentar

La Prestación Alimentar alcanza, entre otros grupos, a titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive. También contempla a quienes perciben la Asignación por Hijo con Discapacidad, sin límite de edad para ese hijo, titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y madres de siete hijos o más que cobran una Pensión No Contributiva, siempre que cumplan con las condiciones previstas para cada caso.

La acreditación se realiza mensualmente a través de ANSES y, cuando se cumplen los requisitos, el acceso al beneficio es automático, sin necesidad de completar una inscripción adicional.