La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones durante octubre de 2026. La actualización surge de la fórmula de movilidad vigente, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto difundido por el INDEC.

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¿Cuánto cobrarán los jubilados en octubre?

El aumento del 1,66% modifica los haberes previsionales a partir del décimo mes del año. Para calcular la actualización, se utiliza el mecanismo de movilidad que aplica el dato de inflación con dos meses de diferencia.

Así, la jubilación mínima quedará establecida en $435.748,51. En paralelo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $348.598,81, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez tendrán un haber de $305.023,96.

El refuerzo de $70.000 se mantiene para quienes cobran jubilaciones y pensiones correspondientes al haber mínimo. En los casos de beneficiarios que superen ese monto pero no alcancen el máximo establecido, el bono se liquidará de manera proporcional.

¿Cuánto se cobrará con el bono de ANSES?

Al sumar el refuerzo extraordinario al haber mínimo actualizado, los jubilados que reúnen las condiciones para recibirlo tendrán un ingreso total de $505.748,51. Para los titulares de la PUAM, el monto final con el bono llegará a $418.598,81. En el caso de las Pensiones No Contributivas, el ingreso alcanzará los $375.023,96.

Nuevos montos de AUH y asignaciones familiares

La actualización también alcanza a las prestaciones familiares y universales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $156.588 durante octubre.

Por su parte, la AUH correspondiente a un hijo con discapacidad ascenderá a $509.863. Para trabajadores registrados que cobran la Asignación Familiar por Hijo, el monto será de $78.304 para quienes se encuentren dentro del primer rango de ingresos familiares.

Tarjeta Alimentar: cuánto se cobra en octubre

La Tarjeta Alimentar no tendrá un incremento en octubre y conservará los valores vigentes desde mayo. El aumento de la AUH no modifica automáticamente esta prestación, cuyos importes están establecidos por una normativa específica.

Los hogares con un hijo recibirán $72.250, mientras que aquellos con dos hijos tendrán $113.299. Para familias con tres hijos o más, el monto será de $149.425.

La acreditación se realiza automáticamente para quienes cumplen con los requisitos correspondientes. Por eso, no es necesario completar una inscripción adicional para acceder al beneficio.

Jubilados y pensionados recibirán además un bono extraordinario de $70.000.

Calendario de pagos de ANSES en octubre

Las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo comenzarán a pagarse el jueves 8 de octubre, según la terminación del DNI. Los documentos finalizados en 0 cobrarán ese día y el cronograma continuará hasta el jueves 22.

Las jubilaciones que superan el haber mínimo tendrán sus depósitos entre el viernes 23 y el jueves 29 de octubre. En este caso, ANSES agrupa las terminaciones de DNI de a dos por jornada.

Las Pensiones No Contributivas se abonarán entre el 8 y el 15 de octubre. En tanto, los titulares de AUH y SUAF tendrán sus pagos entre el 8 y el 22 de octubre, también de acuerdo con la terminación del documento.