Fecha de cobro de jubilados en octubre 2026: el calendario de pagos y fechas de cobro de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió el calendario de pagos de jubilados y pensionados para octubre de 2026. Las Pensiones No Contributivas (PNC) comenzarán a cobrarse el jueves 1° de octubre, mientras que los jubilados que perciben hasta el haber mínimo recibirán sus pagos desde el jueves 8, de acuerdo con la terminación del DNI.

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Durante octubre, las prestaciones tendrán un incremento del 1,66%. La jubilación mínima quedará en $435.748,51 y, con el bono de $70.000, alcanzará los $505.748,51. El haber máximo, en tanto, será de $2.932.174,85.

Cuándo cobran los jubilados con la mínima en octubre 2026

Los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo comenzarán a cobrar el jueves 8 de octubre. El cronograma de ANSES es el siguiente:

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre .

. DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre .

. DNI terminado en 2: martes 13 de octubre .

. DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre .

. DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre .

. DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre .

. DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre .

. DNI terminado en 7: martes 20 de octubre .

. DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre .

. DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Una vez finalizado el calendario para los haberes mínimos, ANSES comenzará con los pagos para jubilados y pensionados que cobran por encima de ese monto.

Las fechas serán:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 23 de octubre .

. DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre .

. DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre .

. DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre .

. DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Fecha de cobro jubilados

Pensiones No Contributivas: cuándo cobran en octubre

Los titulares de Pensiones No Contributivas serán los primeros beneficiarios del calendario de ANSES de octubre:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 1° de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 2 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 5 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 6 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 7 de octubre.

Las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas se pagarán, para todas las terminaciones de documento, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.

Calendario de AUH y SUAF de ANSES en octubre 2026

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo del SUAF tendrán el mismo esquema de pagos durante octubre:

DNI 0: jueves 8 de octubre.

DNI 1: viernes 9 de octubre.

DNI 2: martes 13 de octubre.

DNI 3: miércoles 14 de octubre.

DNI 4: jueves 15 de octubre.

DNI 5: viernes 16 de octubre.

DNI 6: lunes 19 de octubre.

DNI 7: martes 20 de octubre.

DNI 8: miércoles 21 de octubre.

DNI 9: jueves 22 de octubre.

La AUH será de $156.588 en octubre, aunque mensualmente se deposita el 80% de la prestación y el porcentaje restante queda sujeto a la presentación de la documentación correspondiente.

Cuándo cobran AUE y Prenatal en octubre

Según el cronograma informado, la Asignación Universal por Embarazo (AUE) tendrá las mismas fechas que la AUH: comenzará con los DNI terminados en 0 el jueves 8 y finalizará con los documentos terminados en 9 el jueves 22 de octubre.

Para la Asignación por Prenatal, las fechas serán:

DNI 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 15 de octubre.

La Asignación por Maternidad y las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción tendrán pagos para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre.

Jubilados ANSES: cuándo cobro

Prestación por Desempleo: fechas de cobro de octubre

El calendario de la Prestación por Desempleo comenzará en la última parte del mes:

DNI 0 y 1: viernes 23 de octubre.

DNI 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI 8 y 9: jueves 29 de octubre.

De esta manera, el cronograma de ANSES para octubre de 2026 se extenderá durante prácticamente todo el mes, con fechas diferenciadas según la prestación, el monto del haber y la terminación del documento.