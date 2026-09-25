De cuánto es la actualización para jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicó en septiembre de 2026 una actualización que llevó la jubilación mínima a $428.633,20. Para octubre de 2026, en tanto, el organismo oficializó un nuevo incremento del 1,66%, determinado a partir de la inflación de agosto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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El esquema de movilidad vigente establece que las jubilaciones y pensiones se actualizan mensualmente tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

De esta manera, los haberes que ANSES pagó durante septiembre volverán a modificarse en octubre.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en septiembre 2026

Durante septiembre, la jubilación mínima quedó establecida en $428.633,20. A ese monto se sumó para los beneficiarios de menores ingresos un bono extraordinario de hasta $70.000. Así, quienes percibieron el haber mínimo y accedieron al refuerzo completo alcanzaron un ingreso total de $498.633,20 durante el mes.

El bono fue establecido por hasta $70.000, por lo que los jubilados y pensionados con ingresos superiores a la mínima podían recibir un monto proporcional hasta alcanzar el límite correspondiente.

Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre 2026

Para octubre de 2026, ANSES oficializó mediante la Resolución 284/2026 un incremento del 1,66%.

Con la actualización, los principales haberes quedan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $435.748,51.

$435.748,51. Jubilación máxima: $2.932.174,85.

El incremento se calcula a partir de la inflación de agosto y forma parte del mecanismo de actualización mensual de las prestaciones previsionales.

Cuánto cobran los jubilados

Qué pasa con el bono de $70.000 en octubre 2026

El bono extraordinario de hasta $70.000 fue confirmado para septiembre, pero su continuidad durante octubre todavía no fue oficializada, de acuerdo con la información disponible.

En caso de que el Gobierno decida mantenerlo por el mismo monto, un jubilado que perciba la mínima podría alcanzar un ingreso total de $505.748,51 en octubre. Si no se renueva el refuerzo, el haber mínimo quedará en $435.748,51. La definición sobre el bono, por lo tanto, será clave para determinar el ingreso final que recibirán los jubilados y pensionados de menores ingresos durante octubre.