Jubilados: cuánto cobran los haberes mínimo y máximo de ANSES en octubre 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los haberes mínimo y máximo que cobrarán los jubilados y pensionados en octubre de 2026: la mínima será de $435.748,51, mientras que la máxima alcanzará los $2.932.174,85, según la Resolución 284/2026 publicada en el Boletín Oficial.

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Los nuevos montos incorporan un aumento del 1,66%, correspondiente al mecanismo de movilidad mensual vinculado con la inflación de agosto informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La actualización también modifica otras prestaciones previsionales y, mediante una normativa diferente, los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares.

Jubilados: el aumento de octubre

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

De acuerdo con la Resolución 284/2026, los principales valores previsionales para octubre quedan de la siguiente manera:

Concepto Monto en octubre 2026 Haber mínimo $435.748,51 Haber máximo $2.932.174,85 Prestación Básica Universal (PBU) $199.335,05 Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) $348.598,81

En paralelo, las bases imponibles mínima y máxima quedan establecidas en $146.759,98 y $4.769.631,49, respectivamente, para el período devengado de octubre.

Cuánto aumenta la jubilación en octubre

El incremento aplicado a las jubilaciones y pensiones será del 1,66%. La actualización mensual se encuentra relacionada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a agosto.

Así, la jubilación mínima pasa a $435.748,51, mientras que quienes perciben el haber máximo cobrarán $2.932.174,85. A su vez, la PUAM se eleva a $348.598,81 y la PBU queda fijada en $199.335,05 desde octubre.

Aumento jubilados en octubre

Cuánto cobra la AUH de ANSES en octubre 2026

La Resolución 283/2026 también estableció una actualización del 1,66% para la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares. El valor de la AUH será de $156.588, mientras que en los distritos comprendidos dentro de la Zona 1 ascenderá a $203.565. Los mismos valores corresponden a la Asignación por Embarazo para Protección Social. En tanto, la asignación por hijo con discapacidad será de $509.863 y llegará a $662.822 en Zona 1. La Ayuda Escolar Anual queda establecida en $55.672.

Cómo quedan las asignaciones familiares por hijo

Para trabajadores en relación de dependencia, titulares de la prestación por desempleo, monotributistas, veteranos de guerra y jubilados y pensionados alcanzados por el régimen, los valores dependen del ingreso del grupo familiar:

Hasta $1.212.301: $78.304 por hijo.

Entre $1.212.301,01 y $1.777.957: $52.821.

Entre $1.777.957,01 y $2.052.708: $31.949.

Entre $2.052.708,01 y $6.419.726: $16.487.

Los mismos rangos y montos se aplican para la Asignación Familiar Prenatal.

Además, la Asignación por Nacimiento queda en $91.273; la de Adopción, en $545.685; y la de Matrimonio, en $136.662, siempre que se cumplan los límites de ingresos establecidos.