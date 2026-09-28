Becas Progresar de ANSES: cómo saber si cobro en octubre 2026

Los beneficiarios de las Becas Progresar pueden consultar si cobran en octubre de 2026 a través de ANSES y de la Plataforma Progresar. Una de las opciones es revisar la Certificación Negativa de la Administración Nacional de la Seguridad Social y seleccionar el período 09/2026: si la liquidación ya fue registrada, puede aparecer la leyenda “Registra Liquidaciones de PROGRESAR”.

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ANSES es el organismo encargado de realizar el depósito del beneficio por cuenta y orden de la Secretaría de Educación. Además de la Certificación Negativa, los estudiantes pueden revisar la información mediante Mi ANSES, Atención Virtual y la propia Plataforma Progresar.

Cómo saber si cobro las Becas Progresar en octubre 2026

Para anticipar si existe una liquidación correspondiente al pago de octubre, los beneficiarios pueden consultar la Certificación Negativa de ANSES. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la consulta de Certificación Negativa de ANSES.

Completar los datos personales solicitados.

Seleccionar el período 09/2026 , ya que para el pago de octubre el sistema toma como referencia el mes anterior.

, ya que para el pago de octubre el sistema toma como referencia el mes anterior. Revisar el comprobante generado.

Si aparece en rojo la leyenda “Registra Liquidaciones de PROGRESAR”, significa que el sistema registra una liquidación del programa.

La información suele actualizarse hacia los últimos días de septiembre, por lo que, si todavía no figura la liquidación, se puede volver a realizar la consulta posteriormente.

Becas Progresar: cuaánto aumenta

Qué otras opciones hay para consultar Progresar

Además de la Certificación Negativa, existen otros canales para conocer el estado de la beca y hacer el seguimiento de la solicitud:

Mi ANSES: permite revisar la información del pago y conocer la fecha de cobro cuando el organismo actualiza los datos.

permite revisar la información del pago y conocer la fecha de cobro cuando el organismo actualiza los datos. Atención Virtual: dentro de la sección “Consultas rápidas” se puede verificar el estado de la liquidación de Progresar.

dentro de la sección “Consultas rápidas” se puede verificar el estado de la liquidación de Progresar. Plataforma Progresar: en “Mis Solicitudes” figura el estado de la postulación. Puede aparecer como en evaluación, rechazada, suspendida, en reclamo o adjudicada, entre otras alternativas.

La Plataforma Progresar es, además, el canal oficial para conocer el resultado de la inscripción y realizar el seguimiento de la solicitud.

Cómo cobro Becas Progresar

Cuánto se cobra por las Becas Progresar en octubre 2026

Las diferentes líneas de Becas Progresar tienen como referencia un monto mensual de $35.000, aunque la suma que efectivamente recibe cada estudiante depende de la modalidad y de si corresponde aplicar una retención.

Los valores informados son:

Progresar Obligatorio: $28.000 mensuales. Los $7.000 restantes quedan retenidos y sujetos a la acreditación de la regularidad escolar.

$28.000 mensuales. Los $7.000 restantes quedan retenidos y sujetos a la acreditación de la regularidad escolar. Progresar Superior: quienes recién ingresan o cursan los primeros años reciben $28.000, con una parte retenida. Los estudiantes en etapas avanzadas cobran los $35.000 completos.

quienes recién ingresan o cursan los primeros años reciben $28.000, con una parte retenida. Los estudiantes en etapas avanzadas cobran los $35.000 completos. Progresar Enfermería: $35.000, sin retención mensual.

$35.000, sin retención mensual. Progresar Trabajo: $35.000 mensuales mientras dure la capacitación correspondiente.

Hasta cuándo está abierta la inscripción a Progresar Trabajo

Mientras se esperan las fechas de pago de octubre, la inscripción a Progresar Trabajo continúa abierta hasta el 27 de noviembre de 2026.

Esta línea está destinada a quienes realizan cursos de formación profesional o trayectos formativos habilitados. Según la información disponible, pueden postularse jóvenes de entre 18 y 24 años, con una ampliación del límite de edad para determinados casos sin empleo formal registrado.

Entre las condiciones también se establece un límite de ingresos equivalente a tres Salarios Mínimos. La inscripción y el posterior seguimiento de la solicitud se realizan a través de los canales oficiales del programa.