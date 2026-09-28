La inscripción a las Becas Progresar Formación Profesional 2026 permanece abierta hasta el 27 de noviembre. Está dirigida a personas de 18 a 24 años (o hasta 35 sin empleo formal) anotadas en cursos de oficios aprobados. Otorga $35.000 mensuales ($28.000 de cobro directo y 20% retenido) con trámite 100% digital, que puede alcanzar los $420.000 en doce cuotas.

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Hasta cuándo está abierta la inscripción

La convocatoria de Progresar Formación Profesional 2026 permanece abierta hasta el 27 de noviembre. Quienes todavía no realizaron el trámite pueden presentar la solicitud hasta esa fecha, siempre que cumplan con los requisitos correspondientes.

Esta línea está destinada a personas que realizan cursos vinculados con la capacitación laboral y los oficios. Las propuestas educativas deben formar parte de la oferta habilitada y cumplir con los criterios establecidos para la formación profesional.

La inscripción no requiere asistir a una oficina de ANSES. El trámite se completa online y, antes de comenzar, es importante verificar que el curso elegido o realizado esté incluido entre las propuestas reconocidas por el programa.

Quiénes pueden acceder a Progresar Formación Profesional

En términos generales, pueden solicitar la beca las personas de entre 18 y 24 años. Para quienes no tienen un empleo formal registrado, el límite de edad se extiende hasta los 35 años. También existen ampliaciones para determinados grupos considerados prioritarios.

Además, hay condiciones vinculadas con la nacionalidad. Pueden acceder ciudadanos argentinos nativos o naturalizados. En el caso de las personas extranjeras, se exige acreditar al menos dos años de residencia legal en Argentina y contar con DNI.

Otro requisito está relacionado con los ingresos. Los ingresos personales y familiares no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Esta condición se analiza durante la evaluación socioeconómica.

Cuánto paga la beca en 2026

La Beca Progresar Formación Profesional contempla un pago mensual de $35.000. Si la capacitación reúne las condiciones para recibir doce cuotas, el monto acumulado puede llegar a $420.000 durante el período correspondiente.

Podés acceder si cumplís los requisitos de edad e ingresos.

El beneficio, sin embargo, puede estar sujeto a una retención. Una parte del monto queda condicionada a la acreditación del cumplimiento de las condiciones académicas exigidas por el programa.

Por eso, los $420.000 corresponden al máximo derivado de doce pagos de $35.000 y no a un depósito único. La cantidad de cuotas también depende de la duración de la capacitación.

Cómo inscribirse a la Beca Progresar

Para comenzar, primero tenés que estar inscripto en un curso de formación profesional incluido dentro de la oferta habilitada. Después, debés ingresar al portal oficial de Progresar y seleccionar la opción Formación Profesional.

El trámite requiere ingresar con las credenciales de Mi Argentina. Allí tenés que verificar tus datos personales, completar la encuesta socioeconómica y cargar la información correspondiente al curso y a la institución educativa. Antes de enviar el formulario, conviene revisar toda la información y conservar la constancia de inscripción.

Cómo se evalúan las solicitudes

La postulación atraviesa una evaluación socioeconómica y otra vinculada con la situación académica. La primera utiliza información disponible en las bases de ANSES, mientras que la segunda se relaciona con los datos proporcionados por la institución educativa.

También existen incompatibilidades vinculadas con otras becas, determinadas condiciones frente al Impuesto a las Ganancias y la posesión de ciertos títulos educativos.