Las madres desocupadas que tienen hijos de hasta 3 años pueden acceder a un esquema de asistencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que reúne distintos beneficios sociales. Según el esquema informado por el Ministerio de Capital Humano, el monto de referencia surge de sumar la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche de los 1000 Días.

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Con las últimas actualizaciones vinculadas a la inflación, el ingreso total puede acercarse a los $289.213 mensuales, de acuerdo con el cálculo difundido. El monto final depende de los valores vigentes de cada prestación y de la situación particular de cada beneficiaria.

¿Cuánto se cobra por AUH?

La AUH es uno de los componentes principales de este esquema. El valor bruto informado para cada menor alcanza los $154.031 luego de las últimas actualizaciones oficiales. Sin embargo, en determinados casos se aplica la retención del 20% correspondiente. Cuando esto sucede, la beneficiaria recibe mensualmente una suma menor y el porcentaje retenido queda sujeto a la presentación de la documentación requerida.

El dinero acumulado puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta, que acredita los controles de salud y vacunación correspondientes.

¿Cuánto suma la Tarjeta Alimentar?

A la AUH se agrega la Tarjeta Alimentar, destinada a acompañar los gastos vinculados con la alimentación de las familias que cumplen con las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

Para las familias con un hijo a cargo, el monto informado es de $72.250 mensuales. Esta suma se incorpora al cálculo total del ingreso que pueden recibir las titulares de la AUH alcanzadas por el esquema. De esta manera, la prestación alimentaria representa una parte importante del monto mensual cuando se consideran de manera conjunta los diferentes programas de asistencia.

El monto final depende de las prestaciones asignadas a cada beneficiaria.

¿Qué es el adicional del Complemento Leche?

El tercer componente es el Complemento Leche de los 1000 Días. Se trata de un adicional destinado a acompañar la nutrición y el cuidado de niños de hasta 3 años inclusive.

El monto informado alcanza los $58.098 y se suma a las otras prestaciones cuando la familia cumple con las condiciones correspondientes. Al considerar los valores de AUH, Tarjeta Alimentar y Complemento Leche, el cálculo de referencia llega a $284.379 mensuales antes de aplicar la actualización proyectada por inflación.

¿Cuánto pueden cobrar con el aumento?

El esquema contempla una actualización del 1,7% vinculada con la inflación. Al aplicar ese porcentaje sobre el cálculo de referencia, el monto proyectado asciende a $289.213 para las beneficiarias alcanzadas por las tres prestaciones.

Existe, además, otro cálculo posible si la movilidad se aplica específicamente sobre los conceptos vinculados con la fórmula previsional. En ese escenario, la AUH alcanzaría los $156.649,53 y el Complemento Leche llegaría a $59.085,67. Sumados esos valores a los $72.250 de la Tarjeta Alimentar, el ingreso integrado alcanzaría los $287.985,20.

¿Qué pasa si se aplica la retención del 20%?

No todas las beneficiarias reciben el mismo monto directamente en el momento del cobro. Para quienes tienen aplicada la retención tradicional del 20% sobre la AUH, el importe neto de la asignación se ubica en $123.224,80. En ese caso, al sumar los otros beneficios contemplados en el esquema, el ingreso directo de bolsillo ronda los $253.572,80.

La diferencia retenida de la AUH no se pierde, sino que queda acumulada y puede cobrarse posteriormente cuando se presenta la Libreta correspondiente, con la documentación que acredita los controles de salud y vacunación de los niños. Así, el monto final que recibe cada familia puede variar según la cantidad de hijos, los beneficios que tenga asignados y la aplicación de las retenciones previstas para la AUH.