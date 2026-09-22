Aumento a las Prestaciones por Discapacidad de ANSES: de cuánto es en septiembre 2026

El Gobierno oficializó un aumento del 1,7% para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad a partir de septiembre. La actualización alcanza a los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y comprende servicios de rehabilitación, centros de día, hogares, escolaridad, transporte y apoyo, entre otros.

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La medida fue establecida mediante la Resolución 3487/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud. Para determinar el incremento se tomó como referencia la inflación de agosto.

El mecanismo mantiene el criterio de actualización mensual del nomenclador según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes inmediatamente anterior. En agosto, los aranceles ya habían recibido una suba del 2,1%, correspondiente a la inflación de julio.

Prestaciones ANSES con aumento

De cuánto es el aumento a las prestaciones por discapacidad en septiembre

La actualización de septiembre es del 1,7% y modifica los valores de las distintas prestaciones incluidas en el nomenclador. Entre los principales montos que comienzan a regir este mes se encuentran:

Internación para rehabilitación: $5.982.158,61.

$5.982.158,61. Centro de Día, categoría A, jornada doble: $1.120.292,68.

$1.120.292,68. Centro de Día, categoría A, jornada simple: $595.990,93.

$595.990,93. Centro Educativo Terapéutico, categoría A, jornada doble: $1.258.436,01.

$1.258.436,01. Centro Educativo Terapéutico, categoría A, jornada simple: $687.261,23.

$687.261,23. Formación y aprestamiento laboral, categoría A, jornada doble: $1.099.562,74.

$1.099.562,74. Escolaridad primaria, categoría A, jornada doble: $1.180.117,30.

$1.180.117,30. Escolaridad primaria, categoría A, jornada simple: $596.846,71.

Los valores dependen de la prestación, la categoría asignada y, en determinados servicios, de si se trata de jornada simple o doble.

Cuánto aumentan los hogares y residencias

Los servicios de hogar se encuentran entre los aranceles mensuales más elevados del sistema. Para septiembre, un hogar permanente de categoría A pasa a $2.107.238,43.

En esa misma categoría, el hogar permanente con Centro de Día queda en $3.276.799,92, mientras que el hogar permanente con Centro Educativo Terapéutico asciende a $3.421.018,65.

En la categoría B, el hogar permanente se fija en $1.769.518,10 y, en la categoría C, en $1.407.283,83. Las residencias también reciben la actualización. La residencia permanente de categoría A pasa a $1.372.457,95, mientras que para las categorías B y C los valores se ubican en $1.152.652,09 y $1.065.625,20, respectivamente.

ANSES: cuánto se cobra en septiembre

Cuánto se paga por transporte y prestaciones de apoyo

La actualización también alcanza a prestaciones específicas que tienen una categoría única. La estimulación temprana pasa a $422.231,69, mientras que la prestación de apoyo se establece en $20.900.

El módulo Maestro de Apoyo queda en $497.881,75 y el valor individual de Maestro de Apoyo sube a $16.341,47. Por su parte, el Módulo de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE) alcanza los $770.043,58. En cuanto al transporte, el valor por kilómetro aumenta de $900,01 a $915,31, mientras que el módulo de alimentación pasa de $4.931,79 a $5.015,63.

Qué pasa con las prestaciones por discapacidad en la Patagonia

La resolución mantiene además el adicional del 20% por zona desfavorable para las prestaciones brindadas en la región patagónica.

Este componente se calcula sobre el arancel básico y continuará aplicándose a los beneficiarios alcanzados por el régimen de zona patagónica. De esta manera, desde septiembre de 2026 los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad tienen una suba del 1,7%, en línea con el mecanismo de actualización mensual establecido para el sector.