La oposición se abroquela por discapacidad mientras LLA acelera su propio proyecto

En medio de la tensión entre Patricia Bullrich y Javier Milei por los fondos en discapacidad y la renuncia del titular de la ANDIS tras el presupuesto que ajusta y elimina prestaciones básicas, la oposición se abroquela en la defensa de ese sector social y este lunes consolidó su estrategia para prorrogar la emergencia. En paralelo, el oficialismo y algunos aliados aceleraron con su “propuesta superadora” que no consigue demasiados apoyos.

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“Entre lo del presupuesto y la renuncia del ex secretario de discapacidad, Alejandro Vilches, hay bastante calentura”, describe un legislador en torno al clima en la Cámara de Diputados a horas del miércoles en el que se deberá dictaminar un proyecto. Las opciones son la prórroga de la ley de emergencia en discapacidad o uno alternativo que promete proponer LLA dedicado a las personas con discapacidad y sus familias. “Es la madre de todas las batallas. Este miércoles vamos a insistir con la emergencia y LLA dará a conocer su ‘proyecto superador’ que nadie vio”, describe un opositor.

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En medio de ese debate abierto, el proyecto de presupuesto 2027 desarticula todo el sistema de discapacidad que funciona en el país desde hace más de 30 años. La aparición de ese texto fue un baldazo de agua fría para quienes negociaban una alternativa como las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici. Luego del shock incial, ahora se mueven para reconstruir lazos con aliados.

“Nuestra postura es: podemos aprobar la emergencia y si después hay otro proyecto lo votamos después”, describen diputados que otrora aportaron votos al oficialismo. “Si se dan vuelta van a tener que explicarle a la comunidad de discapacidad por qué se dieron vuelta o por qué la segunda ‘propuesta superadora’ era mejor”, desafía un opositor que sugiere ver los movimientos de los bloques de Provincias Unidas y Argentina Federal.

En PU la santafesina Gisela Scaglia sugirió estar en contactos por el proyecto del oficialismo pero tanto los cordobeses como los radicales del espacio no le dieron lugar a la opción. El camino es la prórroga de la emergencia, ratificaron. A eso se suma el cordobesismo. El gobernador Martín Llaryora afirmó que no avalan el ajuste a los discapacitados. “No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional. Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. La discapacidad es una prioridad. No es beneficencia ni caridad. Las prestaciones, los traslados y las terapias no pueden depender de la condición social ni del rincón de la provincia en el que nos tocó nacer”, escribió en sus redes. Le pidió “a nuestros diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general que no permitan que este acto, vivido por las personas afectadas como un acto de crueldad, sea aprobado”.

Argentina Federal se encamina a votar partido pero con mayoría a favor de la emergencia. “Estamos todos abroquelados para sostener la emergencia. Calculamos a Catamarca, Misiones y Salta adentro”, porotean en Diputados. Frente a este escenario, Martín Menem convocó a los jefes de bloque a un encuentro este martes a las 16. Les adelantará el contenido del proyecto del oficialismo. Será la última opción para evitar una nueva derrota legislativa en un tema hipersensible que quebró al gobierno.