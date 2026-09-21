Renunció el secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches

El secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, presentó la renuncia a su cargo este lunes, en medio de la interna dentro del Gobierno por los cambios en la Ley de Discapacidad. En su carta de renuncia, el ahora ex funcionario alegó "estrictamente personales". Además, le agradeció al ministro de Salud, Mario Lugones, por "la confianza" que le depositó.

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La renuncia de Vilches se dio tan solo unos días después de que el Poder Ejecutivo presentara el proyecto de ley de Presupuesto 2027, en el que propone derogar la actual Ley de Discapacidad. La iniciativa provocó declaraciones cruzadas entre funcionarios del propio gobierno.

La interna en el Gobierno

Después de presentado el proyecto de Presupuesto, la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntó contra los funcionarios encargados de redactar la ley. La funcionaria aseguró que no estaba enterada de este contenido dentro del Presupuesto. "De golpe viene una bomba atómica. Yo tengo que ser sincera y decir 'a mí no me tomen de tonta'. Si estamos el día anterior en una mesa discutiendo y no nos enteramos de las cosas, yo siento que me toman de tonta", advirtió.

En diálogo con A24, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por las novedades en la iniciativa legislativa. "El presupuesto viene de Economía, yo no quiero acusar a nadie, pero lo menos que pueden hacer es ponerlo sobre la mesa", señaló Bullrich.

Días más tarde, profundizó su opinión en una entrevista con La Nación Más, canal en el que explicó sus críticas. "Hablemos de los afectados por el tema de discapacidad. Este fue un tema que el año pasado nos generó una enorme ingobernabilidad. Tuvimos una crisis política muy fuerte: subió el riesgo país, la inflación. En ese momento entre los dos temas más importantes estaban la discapacidad y el presupuesto universitario. Después, lo volvieron a mandar y lo rechazaron en Diputados, al Senado ni llegó. ¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces con el mismo tema?", se quejó la senadora oficialista.