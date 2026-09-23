Las personas que se acercan a la edad jubilatoria y calculan que no van a alcanzar los 30 años de aportes pueden anticiparse y regularizar parte de los períodos adeudados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cuenta con un Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores que permite incorporar meses sin contribuciones antes de iniciar el trámite jubilatorio.

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La herramienta está dirigida a quienes todavía se encuentran en edad activa y permite seleccionar los períodos que se quieren regularizar. El procedimiento puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, aunque antes de efectuar cualquier pago es importante revisar la Historia Laboral y comprobar qué aportes figuran efectivamente registrados.

¿Quiénes pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional?

El programa está destinado a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años. En ambos casos, deben prever que cuando alcancen la edad jubilatoria no van a reunir los 30 años de servicios con aportes exigidos.

La posibilidad permite comenzar a ordenar la situación previsional con anticipación. De esta manera, la persona puede identificar los meses que le faltan y decidir cuáles regularizar de acuerdo con su situación económica, sin necesidad de esperar hasta el momento de solicitar la jubilación.

El plan contempla períodos sin aportes hasta marzo de 2012 inclusive. Cada mes que se incorpora mediante esta modalidad se identifica como una Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP), que equivale a un mes de aporte.

Además, no es obligatorio cancelar todos los períodos pendientes en un único pago. La persona puede elegir los meses que desea regularizar y avanzar progresivamente, según sus posibilidades.

¿Cómo hacer el trámite desde Mi ANSES?

El primer paso consiste en ingresar a Mi ANSES utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, es necesario consultar la Historia Laboral para conocer cuáles son los períodos que aparecen registrados y detectar los meses que podrían estar pendientes.

Luego, el procedimiento continúa desde la opción “Solicitud de Prestaciones”. Allí se debe seleccionar “Plan de Pago de Deuda Previsional para trabajadores” y elegir los meses que se quieren regularizar.

No pagues períodos trabajados sin verificar antes si pueden reconocerse.

Una vez seleccionados los períodos, el sistema permite generar el Volante Electrónico de Pago (VEP), que deberá abonarse para completar el trámite. Después de que el pago sea procesado, el período correspondiente aparecerá identificado como “pago acreditado”.

No es necesario cancelar todos los meses faltantes al mismo tiempo. El sistema permite seleccionar períodos de manera progresiva, lo que posibilita organizar la regularización de acuerdo con las posibilidades económicas de cada persona.

¿Por qué es importante revisar primero la Historia Laboral?

Antes de pagar un período que aparece como faltante, hay una cuestión clave: comprobar que efectivamente se trate de un mes sin aportes. Un espacio vacío en los registros no necesariamente significa que exista una deuda previsional.

Puede ocurrir que una persona haya trabajado durante esos meses, pero que esos servicios todavía no figuren correctamente en la Historia Laboral. En esos casos, existe otra alternativa que conviene analizar antes de pagar.

¿Qué es el Reconocimiento de Servicios?

El Reconocimiento de Servicios permite acreditar períodos efectivamente trabajados que no aparecen registrados. Por eso, cuando existen elementos que demuestran una relación laboral durante un período determinado, primero se recomienda intentar incorporar esos meses mediante este trámite.