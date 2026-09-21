El pago mensual es del 80% y el 20% se libera al verificar controles.

El Ministerio de Capital Humano comunicó que desde ahora la acreditación del 20% retenido de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para titulares con hijos entre 5 y 17 años se hará automáticamente. Esto se realizará mediante un sistema seguro de intercambio de datos entre los ministerios de Salud, Educación y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

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Con este nuevo esquema, el trámite tradicional de presentar la Libreta AUH con la certificación de controles de salud y escolaridad queda simplificado. Los organismos responsables enviarán directamente la información necesaria para validar el cumplimiento de las condicionalidades, evitando que las familias tengan que gestionar formularios en papel ni realizar trámites presenciales.

¿Cómo funciona el nuevo sistema automático y qué pasa si no se cruzan los datos?

Desde Capital Humano explicaron que "los datos sobre el cumplimiento de ambas condicionalidades" serán remitidos a ANSES a través de un sistema seguro entre organismos, lo que reemplaza la antigua entrega de certificados firmados por escuelas y centros de salud.

Sin embargo, aclararon que la automatización no elimina por completo la presentación presencial. En caso de que el cruce automático no logre validar los datos de un titular, las familias podrán seguir presentando la documentación de forma presencial ante ANSES, tal como se hacía antes.

El trámite histórico que cambia para siempre: el rol de la Libreta AUH

Hasta ahora, los titulares debían completar la libreta con la certificación de los controles sanitarios y la escolaridad, obtener las firmas correspondientes y entregarla a ANSES para cobrar el 20% retenido del beneficio. Con el nuevo sistema, esta gestión será innecesaria siempre que la información pueda verificarse entre organismos.

La Libreta AUH es el formulario que los titulares usaban para acreditar anualmente el cumplimiento de la salud, vacunación y escolaridad de los menores a cargo. Su presentación era obligatoria para liberar el pago acumulado del 20% retenido durante el año anterior.

El intercambio de datos entre Salud, Educación y ANSES reemplaza la libreta.

Por otra parte, el funcionamiento de la retención del 20% consiste en que ANSES deposita mensualmente el 80% de la asignación para cada hijo de 5 años o más, y retiene el 20% restante hasta verificar que se cumplieron los controles exigidos. Para menores de 4 años o menos, se paga el total sin retención.

¿Cuánto se cobra por el 20% retenido de la AUH en septiembre de 2026?

En septiembre de 2026, la AUH sufrió un aumento del 2,11%, dejando el monto total en $154.031 por hijo. El pago mensual inmediato es del 80%, equivalente a $123.221,55, mientras que el 20%, que representa $30.809,45, se abona una vez confirmado el cumplimiento de las condiciones de salud y escolaridad.

Si el cruce automático falla, las familias podrán presentar la documentación.

¿Cuánto cobra la AUH por Discapacidad y la Asignación por Embarazo?

Además, para titulares de AUH por Hijo con Discapacidad, el pago mensual en septiembre alcanzó los $401.226,62, y la Asignación por Embarazo se ubicó en $123.221,55. Estos montos pueden combinarse con otros beneficios, como la Prestación Alimentar, según cada familia.