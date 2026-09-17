Vouchers educativos de ANSES: fecha de cuándo se paga y cuánto cobra cada estudiante en septiembre 2026

El Ministerio de Capital Humano confirmó la fecha de pago de septiembre de 2026 para los beneficiarios de los Vouchers Educativos, el programa destinado a acompañar a familias con hijos que concurren a establecimientos educativos públicos de gestión privada que reciben aporte estatal.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) es la encargada de realizar la liquidación y transferencia de los fondos por cuenta y orden de la Secretaría de Educación.

Para septiembre, la fecha general de acreditación fue establecida para el jueves 17, aunque algunos beneficiarios pueden disponer del dinero con 24 horas de anticipación si tienen registrada una billetera virtual habilitada.

Cuándo se pagan los Vouchers Educativos en septiembre 2026

El calendario establecido para este mes contempla dos fechas de acreditación:

Miércoles 16 de septiembre: pago anticipado para beneficiarios que cobran a través de determinadas billeteras virtuales habilitadas.

pago anticipado para beneficiarios que cobran a través de determinadas billeteras virtuales habilitadas. Jueves 17 de septiembre: fecha general de pago de los Vouchers Educativos.

El adelanto no representa un beneficio adicional ni modifica el monto correspondiente al programa. Se trata del mismo pago mensual, pero la fecha en la que queda disponible puede variar según el mecanismo de acreditación.

Calendario Capital Humano

El monto que recibe cada estudiante no está especificado en la información difundida sobre el calendario de septiembre. El programa otorga una asistencia económica mensual a las familias que cumplen con las condiciones establecidas, pero la información proporcionada no detalla un importe único por alumno para este mes. Por lo tanto, para conocer cuánto corresponde cobrar en cada caso es necesario consultar la liquidación individual del beneficio.

Quiénes pueden cobrar los Vouchers Educativos

El programa está dirigido a familias con estudiantes de hasta 18 años que asisten a establecimientos educativos públicos de gestión privada de nivel inicial, primario o secundario. Una de las principales condiciones es que la institución educativa cuente con al menos un 75% de aporte estatal.

Además, los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Los datos personales y familiares también deben mantenerse actualizados en ANSES.

Cómo se cobran los Vouchers Educativos

Los beneficiarios pueden recibir el dinero mediante una cuenta bancaria con CBU o a través de una billetera virtual con CVU que haya sido informada por el responsable del estudiante durante la inscripción. En el caso de determinadas plataformas digitales habilitadas, la acreditación puede producirse antes de la fecha general. Según la información difundida para septiembre, algunos usuarios pudieron disponer del pago desde el miércoles 16.

Cuánto se cobra de voucher educativo

Hasta cuándo se pagan los Vouchers Educativos en 2026

El esquema vigente contempla pagos mensuales hasta diciembre de 2026, siempre que las familias continúen cumpliendo con los requisitos del programa. De esta manera, el pago general correspondiente a septiembre se realiza este jueves 17 de septiembre, mientras que la continuidad de la asistencia está prevista durante los próximos meses para quienes mantengan las condiciones exigidas.