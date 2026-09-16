De cuánto es la jubilación mínima de octubre 2026 tras el aumento en ANSES

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrán un nuevo aumento en octubre de 2026. La actualización surge del último dato de inflación publicado por el INDEC y volverá a modificar el haber mínimo del sistema previsional.

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Durante septiembre, las jubilaciones aumentaron 2,11%, en línea con la inflación de julio. Con esa actualización, la jubilación mínima quedó en $428.633,20 y, al sumar el bono extraordinario de $70.000, el ingreso alcanzó los $498.633,20.

Para octubre, en cambio, la referencia será la inflación de agosto, que fue del 1,7%. Con la nueva movilidad, la jubilación mínima se ubicará en torno a los $435.900.

Cuánto será la jubilación mínima en octubre 2026

A partir de la actualización correspondiente a octubre, el haber mínimo de ANSES llegará aproximadamente a $435.900 sin considerar el bono extraordinario. El nuevo incremento se aplica por el mecanismo de movilidad vigente, que actualiza mensualmente las prestaciones tomando como referencia la inflación registrada dos meses antes.

Por ese motivo, el IPC de agosto determina el aumento de octubre, mientras que el 2,11% que reciben los beneficiarios durante septiembre corresponde a la inflación registrada en julio.

Jubilados: cuánto cobran en octubre

Cuánto cobrarán los jubilados con el bono en octubre

Si el Gobierno mantiene el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que cobran la mínima superarían los $505.000 en octubre. Sin embargo, la continuidad del refuerzo debe ser confirmada por el Poder Ejecutivo. A diferencia del aumento por movilidad, que se aplica automáticamente, el bono requiere una decisión específica para cada período. En septiembre, el refuerzo se mantiene en $70.000 y permite que quienes cobran la mínima alcancen un ingreso total de $498.633,20.

El bono completo también alcanza a determinados titulares de pensiones. Para quienes tienen un haber superior a la mínima pero permanecen dentro del límite establecido, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta completar el monto máximo previsto.

El INDEC informó que la inflación de agosto fue del 1,7% mensual, mientras que acumuló un incremento del 21,3% durante los primeros ocho meses de 2026 y del 33,5% interanual.

El dato no modifica los pagos que ANSES realiza durante septiembre. Su impacto se verá recién en octubre debido al rezago de dos meses contemplado en el mecanismo de movilidad. De esta manera, los haberes previsionales tendrán una nueva actualización cercana al 1,7% durante el próximo mes.

Fecha de pago ANSES jubilaciones

Cuánto cobran la PUAM y las PNC actualmente

Durante septiembre, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubica en $342.906,55. Con el bono completo de $70.000, el ingreso llega a $412.906,55. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez, en tanto, tienen un haber de $300.043,23 y alcanzan los $370.043,23 al sumar el refuerzo.

Por su parte, las madres de siete hijos que reciben una PNC perciben un haber equivalente a la jubilación mínima. En septiembre cobran $428.633,20 más el bono, por lo que el ingreso total asciende a $498.633,20. Estas prestaciones también volverán a actualizarse en octubre por la movilidad vinculada a la inflación de agosto.

Qué pasa con el bono de $70.000

Uno de los puntos que resta conocer es si el Gobierno mantendrá en octubre el refuerzo extraordinario para los haberes más bajos. El bono permanece congelado en $70.000, mientras que la jubilación mínima se actualiza todos los meses. Esto provoca que el ingreso total de los beneficiarios que reciben el complemento aumente a un ritmo menor que la jubilación.