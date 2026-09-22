Progresar Trabajo de ANSES: qué es y requisitos para cobrar en septiembre 2026

El programa Progresar Trabajo continúa vigente en septiembre de 2026 y mantiene abierta la inscripción para jóvenes que buscan capacitarse en oficios y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

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La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Capital Humano y con pagos canalizados a través de ANSES, está destinada a quienes realizan cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

A diferencia de otras líneas de las Becas Progresar que ya finalizaron su convocatoria anual, la inscripción a Progresar Trabajo permanecerá disponible hasta el 27 de noviembre de 2026.

Qué es Progresar Trabajo de ANSES

Progresar Trabajo es una línea de las Becas Progresar orientada a personas que realizan cursos de formación profesional y capacitación en oficios. El objetivo es acompañar económicamente a los participantes mientras completan su formación. Para mantener el beneficio es necesario acreditar la regularidad académica y cumplir con los requisitos socioeconómicos establecidos por el programa.

La ayuda económica es de $35.000 brutos mensuales durante el período correspondiente a la capacitación y no cuenta con un mecanismo de actualización automática por inflación.

Progresar trabajo ANSES

Cuáles son los requisitos para cobrar Progresar Trabajo

Para solicitar Progresar Trabajo en septiembre de 2026 es necesario cumplir con una serie de condiciones:

Ser argentino nativo o naturalizado. Los extranjeros deben acreditar al menos dos años de residencia legal en el país .

. Tener entre 18 y 24 años .

. El límite de edad puede extenderse hasta los 40 años para personas que no tengan empleo formal registrado .

. Los ingresos del solicitante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles .

. Estar inscripto en un curso de formación profesional habilitado dentro del programa.

Mantener la regularidad académica requerida.

Contar con una CBU o una billetera virtual habilitada a nombre del beneficiario para recibir los pagos.

Cuánto se cobra por Progresar Trabajo en septiembre 2026

El monto establecido para Progresar Trabajo es de $35.000 mensuales. Para quienes ingresan por primera vez, se abona inicialmente el 80% de la prestación, equivalente a $28.000 por mes, mientras que el 20% restante queda retenido.

Los beneficiarios que cumplen las condiciones de acreditación correspondientes pueden acceder al monto completo. La parte retenida se abona posteriormente una vez certificada la aprobación de la capacitación.

De acuerdo con este esquema, la asistencia puede alcanzar hasta $420.000 a lo largo de un ciclo anual completo, considerando doce pagos de $35.000.

ANSES: cuánto cobro de Progresar

La convocatoria para Progresar Trabajo permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre de 2026. Esto diferencia a la línea de formación profesional de otras modalidades de Progresar que ya cerraron sus períodos de inscripción anual.

El trámite es gratuito y se realiza de manera digital. No es necesario recurrir a gestores ni intermediarios para presentar la solicitud.

Cómo anotarse a Progresar Trabajo

Para iniciar la inscripción, el interesado debe ingresar a la plataforma correspondiente con sus datos personales y seleccionar el apartado de Becas Progresar. Luego debe elegir la línea Progresar Trabajo. El sistema solicita completar los datos personales y la información socioeconómica y declarar la institución y el curso de formación profesional en el que se encuentra inscripto.

Una vez enviada la solicitud, el organismo debe validar la información académica con la institución educativa. El resultado puede consultarse posteriormente a través de los canales oficiales.

Cómo consultar el cobro en ANSES

Los beneficiarios pueden verificar la información relacionada con sus pagos ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Dentro de la plataforma deben dirigirse al apartado de cobros para consultar la fecha y el lugar de acreditación correspondiente.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos todavía pueden solicitar Progresar Trabajo durante septiembre de 2026, ya que la convocatoria continuará habilitada hasta fines de noviembre.