Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES en octubre 2026

El bono de hasta $70.000 para jubilados y pensionados de ANSES todavía no fue oficializado para octubre de 2026. El Gobierno confirmó el refuerzo para septiembre, pero aún resta definir si continuará durante el próximo mes y bajo qué condiciones. Mientras tanto, ANSES ya estableció que la jubilación mínima de octubre será de $435.748,51.

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La definición es especialmente relevante para los jubilados y pensionados de menores ingresos, ya que el bono complementa el haber mensual. En caso de mantenerse en $70.000, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso total de $505.748,51.

Bono de $70.000 de ANSES: qué se sabe para octubre 2026

Hasta el momento, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para los jubilados y pensionados de menores ingresos durante septiembre.

Sin embargo, su continuidad en octubre todavía no fue oficializada. Por lo tanto, el monto confirmado hasta ahora para quienes perciben la jubilación mínima es el correspondiente al haber previsional actualizado.

Si finalmente se mantiene el refuerzo por el mismo valor, los números quedarían de la siguiente manera:

Jubilación mínima de octubre: $435.748,51.

Bono, en caso de confirmarse sin cambios: hasta $70.000.

Total con el bono completo: $505.748,51.

Sin el refuerzo, los titulares de la mínima cobrarían $435.748,51.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES

Cuánto aumentan las jubilaciones de ANSES en octubre

Los jubilados y pensionados de ANSES tendrán en octubre un aumento del 1,66%, correspondiente a la actualización de los haberes a partir de la inflación de agosto informada por el INDEC.

Con la suba, los principales valores serán:

Jubilación mínima: $435.748,51.

Jubilación máxima: $2.932.174,85.

Los nuevos montos fueron oficializados por ANSES mediante la Resolución 284/2026. En septiembre, el haber mínimo se ubicó en $428.633,20. De esta manera, independientemente de lo que ocurra con el bono extraordinario, los jubilados alcanzados por la mínima tendrán una actualización de su haber previsional durante octubre.

ANSES: cuánto cobran los jubilados

Qué falta para conocer cuánto cobrarán los jubilados en octubre

La principal definición pendiente es la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000. Su eventual confirmación determinará el ingreso final que recibirán en octubre los jubilados y pensionados de menores ingresos.

Hasta que esa medida no sea oficializada, el monto asegurado para quienes cobran la jubilación mínima es de $435.748,51. Si el bono continúa sin modificaciones, el ingreso total ascenderá a $505.748,51.