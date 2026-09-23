Jubilados de ANSES: cuánto se cobra en octubre 2026, con el bono y el aumento confirmado

Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibirán un aumento del 1,66% en octubre, correspondiente al mecanismo de movilidad mensual que toma como referencia la inflación de agosto.

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A la actualización de los haberes se suma la continuidad del bono previsional de $70.000, destinado principalmente a quienes cobran la jubilación mínima, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y determinadas Pensiones No Contributivas (PNC). Con ambos componentes, un jubilado que percibe el haber mínimo cobrará $505.748,51 en octubre.

Aumento de los jubilados de la mínima

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en octubre 2026

Con el aumento y el bono previsional, cuando corresponde, los montos quedan de la siguiente manera:

Prestación Haber con aumento Bono Total Jubilación mínima $435.748,51 $70.000 $505.748,51 Jubilación máxima $2.932.174,86 — $2.932.174,86 PUAM $348.598,80 $70.000 $418.598,80 PNC por invalidez o vejez $305.023,95 $70.000 $375.023,95

La actualización alcanza a las prestaciones contributivas administradas por ANSES y también modifica los valores de la PUAM y las Pensiones No Contributivas. El haber mínimo pasa a $435.748,51 en octubre. A ese monto se agregan los $70.000 del refuerzo previsional, por lo que el ingreso total asciende a $505.748,51. El bono permanece sin modificaciones nominales. Esto significa que el aumento mensual se aplica sobre el haber previsional, pero no sobre los $70.000 adicionales.

Jubilados con aumento ANSES

Cuánto cobra un jubilado con la máxima

La jubilación máxima también se actualiza en octubre y pasa a $2.932.174,86. En este caso no corresponde el bono de $70.000, dado que el refuerzo está dirigido a los beneficiarios con menores ingresos previsionales.

Cuánto cobran la PUAM y las PNC en octubre

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) queda en $348.598,80. Con el bono completo de $70.000, el pago total alcanza los $418.598,80. Por su parte, las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez se ubican en $305.023,95. Al incorporar el refuerzo, sus titulares reciben un total de $375.023,95.

Las Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más están vinculadas al haber mínimo, por lo que también se actualizan con la movilidad correspondiente.

El bono previsional continúa en $70.000. Quienes perciben el haber mínimo reciben el monto completo junto con su jubilación. Para los jubilados y pensionados que tienen un haber superior al mínimo, el refuerzo se paga de manera proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $505.748,51.

Por ejemplo, si el haber supera los $435.748,51 pero se mantiene por debajo del límite de $505.748,51, el beneficiario recibe únicamente la parte del bono necesaria para llegar a ese último monto. Quienes ya superan ese nivel con su haber no cobran el refuerzo.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en ANSES

Quienes estén en condiciones de jubilarse deben ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social y verificar que todos sus aportes aparezcan correctamente registrados en la Historia Laboral.

Si faltan períodos, es necesario reunir documentación que permita acreditar los aportes, como certificaciones de servicios, recibos de sueldo u otros comprobantes laborales. También debe completarse la solicitud de prestaciones previsionales.

Una vez revisada la información, el interesado puede solicitar un turno para realizar el trámite ante ANSES y deberá presentarse con su DNI y la documentación correspondiente.