El Gobierno oficializó un aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) oficializó un incremento del 1,66% en las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir a partir de octubre. La medida fue publicada en el Boletín Oficial mediante las resoluciones 284/2026 y 283/2026, las cuales establecen además los nuevos parámetros de ingresos para determinar el acceso y los montos de las distintas prestaciones previsionales y de la seguridad social.

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El porcentaje de ajuste responde a la fórmula de movilidad mensual vigente, calculada sobre la base de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto reportado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con la aplicación de este incremento, el haber mínimo garantizado ascenderá a $435.748,51 a partir de octubre, cifra que corresponde al haber previsional estricto sin incluir bonos adicionales. A su vez, el haber máximo del sistema previsional alcanzará los $2.932.174,85.

En el marco de las prestaciones previsionales, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $348.598,81, importe equivalente al 80% de la jubilación mínima. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU), un componente del cálculo jubilatorio, se ubicó en $199.335,05.

La normativa también determinó los nuevos valores de la base imponible mínima y máxima para el cálculo de los aportes previsionales, los cuales serán de $146.759,98 y $4.769.631,49 respectivamente a partir del período devengado de octubre. Asimismo, se establecieron los índices para actualizar las remuneraciones de los trabajadores que cesen en la actividad desde el 30 de septiembre o que soliciten la prestación a partir del 1 de octubre.

Valores actualizados para las asignaciones familiares y los topes de ingresos

En relación con el régimen de asignaciones familiares, la Resolución 283/2026 dispuso una suba del 1,66% en los montos, rangos e ingresos de referencia. De este modo, el valor general de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación por Embarazo pasará a ser de $156.588, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se fijó en $509.863.

Para la zona diferencial —que abarca las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones—, los montos ascenderán a $203.565 para la AUH y embarazo, y a $662.822 para el caso de hijo con discapacidad.

Asignación por hijo y prenatal según ingresos familiares

Hasta $1.212.301: $78.304.

Entre $1.212.301 y $1.777.957: $52.821.

Entre $1.777.957 y $2.052.708: $31.949.

Entre $2.052.708 y $6.419.726: $16.487.

Asignaciones por hijo con discapacidad para trabajadores registrados:

Primer tramo de ingresos: $254.943.

Segundo tramo de ingresos: $180.358.

Tercer tramo de ingresos: $113.829.

Asignación por hijo y prenatal para monotributistas

Categoría A: $78.304.

Categoría B: $52.821.

Categorías C a G: $16.487.

Asignaciones por hijo con discapacidad para monotributistas:

Categoría A: $254.943.

Categoría B: $180.358.

Categorías C a K: $113.829.

La actualización dispuso los montos de las asignaciones de pago único, fijando el pago por nacimiento en $91.273, por adopción en $545.685 y por matrimonio en $136.662. Asimismo, la asignación por cónyuge para titulares del sistema previsional y veteranos de guerra se estableció en $19.002 generales y en $37.695 para la zona diferencial.