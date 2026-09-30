La ANSES oficializó un aumento del 1,66% para la AUH y las Asignaciones Familiares en octubre de 2026, basado en la inflación de agosto. Con este ajuste, la AUH alcanzará los $156.588 por hijo, mientras que la Asignación Familiar por Hijo pasará a $78.304 para el primer rango salarial.

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¿Cuánto se cobra por la AUH en octubre?

A partir del aumento del 1,66%, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un valor de $156.588 por cada hijo durante octubre. Según la información oficial, el monto informado corresponde al 100% del valor general de la prestación.

La actualización forma parte del esquema de movilidad que se aplica desde la entrada en vigencia del Decreto 274/24. Desde entonces, las jubilaciones, pensiones y asignaciones reciben aumentos de manera mensual.

El mecanismo utiliza como referencia el IPC publicado por el organismo estadístico oficial correspondiente a dos meses anteriores. Por eso, para determinar el incremento de octubre se tomó en cuenta la variación de precios registrada durante agosto.

Asignaciones Familiares: los nuevos montos

La Asignación Familiar por Hijo también tendrá una actualización en octubre. Para el primer rango de ingresos, el monto será de $78.304 por cada hijo, de acuerdo con los valores comunicados por ANSES.

En el caso de las familias que reciben la Asignación Familiar por Hijo con discapacidad, el importe llegará a $254.943. El monto corresponde a cada hijo y también queda alcanzado por el incremento mensual.

De esta manera, los nuevos valores quedan determinados por el tipo de prestación y, en el caso de las asignaciones familiares, por el rango de ingresos correspondiente. ANSES aclaró que los importes informados para estas prestaciones son por cada hijo.

¿Cuánto cobran las otras prestaciones en octubre?

El aumento mensual también alcanza a las jubilaciones y pensiones. La jubilación mínima será de $435.748,51, mientras que, con el bono de $70.000, el ingreso llegará a $505.748,51.

Las Asignaciones Familiares también tendrán una actualización mensual del 1,66%.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) tendrá un haber de $348.598,81 y alcanzará los $418.598,81 con el bono. Por su parte, la Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez será de $305.023,96, llegando a $375.023,96 con el refuerzo.

La Pensión para Madre de 7 hijos tendrá un haber de $435.748,51 y alcanzará los $505.748,51 con el bono incluido. Además, quienes cobren jubilaciones y pensiones que no superen ese último monto recibirán un bono proporcional hasta alcanzar $505.748,51.

¿Cómo consultar cuándo cobrás?

Los beneficiarios pueden consultar su fecha y medio de cobro a través de Mi ANSES. La plataforma permite acceder a la información correspondiente a cada prestación y conocer cuándo se acreditará el pago.