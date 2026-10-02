ANSES recordó a los jubilados y pensionados pueden consultar, descargar e imprimir de manera online el recibo de haberes a través de la aplicación MI ANSES o la página web. La herramienta permite verificar el desglose de los cobros, los bonos extraordinarios y los descuentos aplicados mes a mes.

{{{htmlAmp}}}

La plataforma permite consultar el recibo correspondiente al último período y también ofrece un buscador para acceder a comprobantes anteriores. Además, quienes lo necesiten pueden enviar el documento a su correo electrónico para descargarlo y, posteriormente, imprimirlo.

¿Cómo consultar el recibo de jubilación desde el celular?

Para acceder al comprobante desde un teléfono hay que ingresar a la aplicación mi ANSES y dirigirse a la opción Jubilación > Consultar recibos de haberes. Desde allí se puede consultar el último recibo disponible.

La herramienta también permite buscar comprobantes correspondientes a períodos anteriores. De esta manera, quienes necesiten revisar información de meses previos pueden encontrar esos documentos desde la misma plataforma.

Una vez seleccionado el recibo, existe la posibilidad de enviarlo al correo electrónico. Así, el beneficiario puede descargar el archivo y conservarlo o imprimirlo si necesita contar con una copia en papel.

Cómo ver el recibo desde una computadora

El comprobante también está disponible a través de la página de mi ANSES. Para acceder, hay que ingresar a la sección Jubilaciones y Pensiones > Consultar recibos de haberes.

La opción permite revisar la información relacionada con el cobro del haber y consultar los distintos períodos disponibles. Esto facilita el acceso al documento tanto para quienes utilizan habitualmente la aplicación como para quienes prefieren realizar el trámite desde una computadora.

¿Qué significa cada concepto del recibo de jubilación?

El recibo puede incluir diferentes conceptos vinculados al cobro. Entre ellos aparece la Prestación Básica Universal (PBU), correspondiente a quienes alcanzaron la edad y los años de aportes requeridos durante su vida laboral.

También pueden figurar la Prestación Compensatoria (PC), relacionada con los aportes realizados hasta el 30 de junio de 1994, y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP), correspondiente a los aportes posteriores a esa fecha.

Otro concepto posible es la Reparación Histórica, que corresponde a un ajuste del haber aceptado voluntariamente para actualizar jubilaciones de acuerdo con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Otros conceptos que pueden aparecer en el haber

La Prestación anual complementaria corresponde al aguinaldo que se cobra junto con los haberes de junio y diciembre. También puede aparecer el Bono extraordinario previsional o Ayuda económica previsional, correspondiente al bono otorgado por el Gobierno Nacional.

El recibo puede incluir además el Complemento al haber mínimo, que representa la diferencia para alcanzar una jubilación mínima cuando el haber se encuentra por debajo de ese monto.

El documento muestra los conceptos que integran tu haber mensual.

En determinados casos también figuran la Asignación por hijo, destinada a hijos menores de 18 años o con discapacidad sin límite de edad, y la Asignación por cónyuge, que corresponde por cónyuge o conviviente y puede ser percibida por uno solo de los integrantes del matrimonio.

¿Qué descuentos pueden aparecer en el recibo?

Entre los descuentos se encuentra el correspondiente a la obra social. También puede aparecer el aporte sobre el aguinaldo, identificado como descuento de la prestación anual complementaria.

Quienes tengan un Crédito ANSES pueden encontrar en el recibo la cuota correspondiente. Según la información de ANSES, esa cuota no puede superar el 20% de los ingresos netos mensuales.

Otro descuento posible es la cuota de moratoria, vinculada con el plan de pagos utilizado para completar años de aportes faltantes. También pueden aparecer conceptos relacionados con el retroactivo y la actualización acumulada de esa cuota.

Por último, el recibo puede mostrar descuentos de mutuales y otras entidades, además del Impuesto a las Ganancias, de acuerdo con la situación de cada beneficiario frente a la normativa correspondiente.