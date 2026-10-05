La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará desde noviembre un nuevo mecanismo para acreditar automáticamente la escolaridad de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). El cambio busca simplificar el acceso al 20% del monto que actualmente queda retenido y evitar trámites presenciales cuando el organismo ya tenga la información necesaria.

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La modificación fue establecida mediante la Resolución 290/2026 de ANSES, publicada en el Boletín Oficial. A continuación, los detalles.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de ANSES?

Actualmente, la AUH paga cada mes el 80% del monto correspondiente, mientras que el 20% restante queda reservado. Ese porcentaje se liquida posteriormente cuando se acredita que se cumplieron los requisitos establecidos por el régimen.

Desde noviembre, ANSES podrá verificar de manera automática parte de esa información. Para hacerlo, recibirá datos de la Secretaría de Educación mediante un mecanismo de intercambio seguro entre ambos organismos estatales.

La información permitirá comprobar el cumplimiento del ciclo lectivo de los chicos y adolescentes que asisten a establecimientos públicos o privados incorporados a la enseñanza oficial. De esta manera, en los casos en los que los datos estén disponibles, las familias no tendrán que presentar obligatoriamente la Libreta de Seguridad Social, Salud y Educación.

¿Desde cuándo se aplicará el cambio?

El nuevo procedimiento comenzará a utilizarse sobre los montos reservados de la AUH que sean puestos al pago a partir del 1 de noviembre de 2026.

La medida contempla a los menores desde los 5 años para la acreditación relacionada con la escolaridad. En el caso de los niños de hasta 4 años inclusive, el régimen también contempla información vinculada con los controles sanitarios y la vacunación.

El objetivo es que el intercambio de información entre los organismos permita verificar de manera más sencilla el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder al porcentaje retenido de la asignación.

¿Qué pasa si ANSES no tiene los datos?

El nuevo sistema automático no elimina la posibilidad de presentar la documentación correspondiente. Si ANSES no recibe la información necesaria de la Secretaría de Educación, los titulares podrán recurrir a los mecanismos habilitados para acreditar el cumplimiento.

Las familias podrán presentar la Libreta si faltan datos.

La misma alternativa estará disponible si el beneficiario realiza un reclamo porque el porcentaje retenido no fue acreditado. En esos casos, podrá presentar la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación.

Por lo tanto, la presentación de la Libreta continuará funcionando como una vía alternativa para las familias cuyos datos no estén disponibles en los registros oficiales o necesiten ser complementados.

¿Qué cambia para quienes cobran AUH?

El principal cambio estará en la forma de acreditar las condiciones para acceder al dinero retenido. Cuando ANSES disponga de la información correspondiente, la verificación podrá realizarse mediante el intercambio de datos con la Secretaría de Educación.

Así, las familias alcanzadas por la AUH podrán evitar determinadas gestiones presenciales. La medida apunta especialmente a simplificar el trámite y aprovechar la información que ya se encuentra disponible en los organismos estatales.

Sin embargo, quienes tengan inconvenientes con la acreditación o cuyos datos no figuren en los registros conservarán la posibilidad de presentar la documentación correspondiente. De esta manera, el nuevo mecanismo automático convivirá con la alternativa tradicional.