Pensiones No Contributivas ANSES: cuándo cobro en octubre 2026, según el DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció el calendario de pagos de las Pensiones No Contributivas (PNC) para octubre. Los depósitos comenzarán el jueves 8 y se realizarán de manera escalonada, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

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Los haberes tendrán una nueva actualización vinculada con la inflación de agosto y se complementarán con el bono extraordinario de $70.000. Los montos varían según el tipo de prestación, ya que las pensiones por invalidez y vejez equivalen al 70% de la jubilación mínima, mientras que la pensión para madres de siete hijos representa el 100%.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas en octubre 2026

El cronograma de ANSES establece cinco fechas de pago, agrupadas de acuerdo con los últimos números del DNI. Las acreditaciones comenzarán el jueves 8 de octubre y finalizarán el jueves 15. Cuál es el calendario de pagos:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 8 de octubre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 9 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de octubre.

El calendario contempla el fin de semana largo de octubre. Por ese motivo, luego de los pagos del viernes 9, las acreditaciones se reanudarán el martes 13.

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Cuánto cobran las Pensiones No Contributivas en octubre de 2026

Las Pensiones No Contributivas tendrán una nueva actualización de sus haberes básicos, a la que se sumará el bono previsional extraordinario de $70.000. Según los valores publicados para octubre, los montos serán los siguientes:

Tipo de pensión Haber básico Total con bono PNC por invalidez y vejez $305.023,96 $375.023,96 PNC para madres de siete hijos $435.748,51 $505.748,51

Los importes corresponden a las escalas difundidas con una actualización del 1,66%. El refuerzo extraordinario se mantiene sin modificaciones respecto de septiembre, por lo que el incremento del ingreso total es menor al aplicado sobre el haber básico.

Qué pensionados cobran el bono de $70.000

El bono previsional extraordinario se abonará junto con el haber mensual de octubre a los titulares alcanzados por la medida. En el caso de las Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez, el refuerzo se suma al haber equivalente al 70% de la jubilación mínima. Para las madres de siete hijos, se agrega al monto que corresponde al 100% del haber mínimo previsional. El bono se mantiene fijo en $70.000 y no se actualiza por movilidad.

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Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

Los titulares de Pensiones No Contributivas pueden consultar su liquidación y verificar la fecha de acreditación a través de los canales digitales de ANSES. Para hacerlo, deben ingresar a Mi ANSES o a la aplicación del organismo con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro, pueden acceder a las secciones de Jubilaciones y Pensiones o Mis Cobros para revisar el detalle de su prestación. Allí podrán consultar el haber actualizado, el bono extraordinario y los descuentos que correspondan en su liquidación mensual.