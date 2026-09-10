No se puede creer lo que contó Jorge Rial sobre Luis Caputo: "Quiere"

El periodistas Jorge Rial analizó el escenario político en Carnaval Stream y puso el foco en el desgaste del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones. Además, lanzó una particular interpretación sobre el ministro de Economía, Luis Caputo.

{{{htmlAmp}}}

Rial sostuvo que Luis Caputo estaría atravesando un momento diferente al de su anterior salida del Gobierno y planteó que podría buscar que sea el propio oficialismo quien decida apartarlo. "Caputo no quiere irse como la otra vez. Dos veces irse a tirarse a la arena a Brasil no puede ser. Quiere que lo rajen”, afirmó el periodista.

Rial vinculó esa situación con algunas de las últimas declaraciones públicas del ministro. "Entonces habla de justicia social, dice ‘nos estamos deslomando’", señaló.

Jorge Rial destrozó a Luis Caputo en Carnaval Stream.

Qué dijo Rial sobre las elecciones

Rial también se refirió a las versiones que circulan alrededor de las próximas elecciones y rechazó sumarse a las denuncias de fraude. "Agitar el tema del fraude, yo no me quiero prender en eso. El sistema democrático es el mejor que tenemos", afirmó.

Sin embargo, señaló que tanto el Gobierno de la Ciudad como distintas provincias estarían trabajando para evitar que los comicios se adelanten y avanzar hacia una fecha unificada. En particular, consideró que la Ciudad de Buenos Aires podría votar el mismo día que las elecciones presidenciales. "En Capital, yo creo que van rumbo a eso, se va a votar el mismo día presidente y jefe de Gobierno", sostuvo y agregó: "Ya están olfateando todos que se viene quilombo".