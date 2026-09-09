Durante una transmisión en vivo del programa Sálvese Quien Pueda (América TV), Jorge Rial protagonizó un tenso momento al aire luego de apuntar duramente contra Marcelo Tinelli. Asimismo, aseguró que el histórico conductor de Showmatch (El Trece) es un traidor y que nunca fueron amigos.

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Jorge Rial en Intrusos (América TV).

En ese sentido, al referirse al vínculo que mantuvo con Tinelli y explicar los motivos por los que considera que lo traicionó, reveló: “Nunca fue amigo mío. Los amigos no traicionan a los amigos. Marcelo tiene un gen de traición muy grande y lo sabe todo el ambiente”. Luego, recordó una situación que involucró a su hija y apuntó directamente contra el rol que tenía Tinelli en el canal: “En este mismo canal, después de que yo tuve el infarto llevaron a mi hija durante tres días a hablar barbaridades. Una chica que tiene problemas. Sin embargo, no dudaron en exponerla. Marcelo Tinelli en ese momento era gerente de Programación del canal, estaba chocando el canal”.

Asimismo, recordó cómo actuó Tinelli en ese momento y cuestionó que no se haya comunicado con él: “No tuvo ni la delicadeza de llamarme y al menos decirme: ‘Che, no puedo hacer nada’. Todo lo contrario, hacía una cosa y después decía: ‘Matenlo a Rial’. Un día convocó a todos en la redacción de América, entró Karina Mazzocco y dijo: ‘Denle un aplauso, porque hizo unos números maravillosos’ y mandó a brindar por la explotación de mi hija”.

La dura opinión de Rial sobre Marcelo Tinelli

Además, Rial se refirió a la manera en la que, según su mirada, siempre manejó las situaciones relacionadas con la familia del conductor: “Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas, al contrario, cuando tuvo algún problema yo lo cubrí. Cuando fue el avión al sur, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que Marcelo, espero que esto salga, es uno de los tipos que más aprieta para que no hablen de él”.

Finalmente, remarcó que no se considera “empleado” de Tinelli y defendió su decisión de hablar públicamente sobre el tema: “Yo me le planto, yo soy un par, no soy empleado de él. Lo que hizo fue decisión de él. Lo cuento porque parece el buenito, la víctima. No es el buenito ni la víctima”.