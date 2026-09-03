Vuelve Tinelli a la TV: Rial confirmó el canal en donde tendrá su nuevo programa

Jorge Rial volvió a hablar de Marcelo Tinelli y esta vez lo hizo con una información que sorprendió al ambiente televisivo. En su programa junto a Viviana Canosa en Carnaval Stream, el conductor lanzó que el Cabezón desembarcará en nuevo canal para producir un nuevo magazine, luego de un tiempo de bajo perfil en los medios tras su salida del streaming.

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Antes de dar la información central, Rial se despachó con una serie de comentarios filosos sobre el presente de su colega: "Estoy viendo cómo se da vuelta por los medios Marcelo, pobrecito. Da un poco de lástima", disparó, dejando en claro que no comparte el modo en que Tinelli viene transitando este último tiempo alejado de la primera plana. Acto seguido, agregó que el conductor estaría "tratando de encontrar su lugar en el mundo y no puede", una definición que resume la mirada crítica de Rial sobre el rumbo profesional de su colega en los últimos meses.

Rial habló de los bots de Tinelli

El conductor también deslizó una ironía sobre la audiencia que supo tener Tinelli en su etapa anterior en Carnaval Stream, al insinuar que se habría recurrido a bots para inflar las visitas del programa que tenía en la plataforma. Este comentario se suma a una serie de cruces y comparaciones que ambos conductores vienen protagonizando desde hace un tiempo en el mundo del streaming, donde compiten por captar audiencia y repercusión mediática.

¿En qué canal estará Marcelo Tinelli?

Ya sobre el cierre de su editorial, Rial confirmó el dato central que generó revuelo: "Va a producir un programa en la televisión pública con la nuestra, un magazine". Y remató con una frase que dejó en claro su mirada sobre la propuesta: "Cuando no sabés qué hacer, armás un magazine", en referencia al formato que, según él, suele ser la salida elegida por los conductores quan no encuentran un rumbo claro para reinventarse en pantalla.

Tinelli produciría un programa en TV Pública.

De esta manera, y en caso de confirmarse oficialmente desde la producción o el propio Tinelli, el histórico conductor volvería a tener un espacio propio en la televisión luego de su paso por el streaming, esta vez desde el rol de productor y en un canal estatal. Se trataría de un nuevo capítulo dentro de su extensa trayectoria en los medios argentinos.