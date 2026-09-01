Ángela Torres decidió contar el calvario que vivió con Marcelo Tinelli: "La pasé mal”

Marcelo Tinelli pasó por la pantalla de Luzu TV para revivir épocas doradas de Showmatch y Ángela Torres realizó un descargo sobre su experiencia en el certamen.

Marcelo Tinelli fue invitado al ciclo de Luzu TV, donde junto a Nicolás Occhiato recordó algunos de los momentos más destacados de las épocas doradas de Showmatch. Durante la charla, Ángela Torres, panelista de Nadie Dice Nada, aprovechó la presencia del conductor para referirse a una experiencia que vivió cuando participó en el histórico certamen de baile.

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En medio del intercambio con Tinelli, Ángela recordó su paso por Bailando por un sueño 2016 y contó que atravesó momentos difíciles durante su participación en el programa: “Bueno Marce, esto es así. Cuando yo estaba en tu programa la pasé mal. La pasé para el ort.. en tu programa. Yo te lo digo, no tengo problema. Pero en ese momento, en tu programa, cuando la pasé mal, no era por lo que vos me decías”.

Luego, aclaró que su malestar no estaba relacionado directamente con Tinelli, sino con otras personas vinculadas al programa: “Era por lo que me decían los alrededores de tu programa. Entonces, en este caso, no voy a ser yo la que te diga. Va a estar Marcos en mi defensa siempre que se lo necesite”.

Luzu TV hizo un programa especial junto a Marcelo Tinelli

La propuesta del programa de Luzu TV fue reunir a Marcelo Tinelli y Nicolás Occhiato para fusionar, por primera vez, los códigos de la televisión de hace más de 30 años con la dinámica propia del streaming actual. El especial tuvo una gran repercusión y fue seguido en vivo por más de 240 mil espectadores.

Marcelo Tinelli y el equipo del ciclo durante el programa especial de Luzu TV.

La idea surgió de manera espontánea a partir de la visita de Marcelo Tinelli al ciclo de streaming. Luego de un distendido ida y vuelta entre ambos conductores, decidieron avanzar con este formato especial y probar cómo funcionaba la combinación entre dos generaciones y estilos diferentes de hacer entretenimiento.