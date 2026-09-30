Becas Progresar de ANSES: qué hacer si me rechazaron y cómo hacer un reclamo

Los estudiantes rechazados en la segunda convocatoria de las Becas Progresar 2026 pueden presentar un reclamo hasta el 9 de octubre si la negativa estuvo vinculada con inconsistencias o problemas en la información académica declarada. La instancia, habilitada por la Secretaría de Educación, está disponible desde el 25 de septiembre y el trámite se realiza desde la plataforma oficial del programa con usuario y contraseña de Mi Argentina.

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La posibilidad de reclamar no está disponible para todos los aspirantes. Solo pueden utilizarla quienes tengan una solicitud rechazada y encuentren habilitada específicamente la opción de reclamo dentro de la plataforma de Becas Progresar.

Becas Progresar: quiénes pueden reclamar si fueron rechazados

La instancia está destinada a los estudiantes que recibieron una respuesta negativa por cuestiones relacionadas con la información académica presentada durante la inscripción. Para iniciar el trámite deben cumplirse dos condiciones:

La solicitud de la Beca Progresar debe haber sido rechazada.

La plataforma oficial debe mostrar habilitada la opción para presentar el reclamo.

En cambio, quienes todavía tengan su inscripción en proceso de evaluación deberán esperar la resolución y no podrán utilizar esta instancia. El objetivo del procedimiento es que los estudiantes puedan corregir información errónea o incompleta relacionada con su situación educativa.

Becas Progresar qué pasa si me rechazaron

Cómo hacer un reclamo de las Becas Progresar paso a paso

Quienes tengan habilitada la posibilidad de reclamar deberán realizar el trámite de manera online. El procedimiento es el siguiente:

Ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar. Acceder con el usuario y contraseña de Mi Argentina. Verificar que esté habilitada la opción de reclamo. Revisar la declaración jurada académica presentada durante la inscripción. Corregir los datos académicos erróneos o incompletos. Comprobar cuidadosamente la información ingresada. Guardar y enviar los cambios para que queden registrados.

Es importante controlar los datos antes de confirmar la modificación, ya que, una vez enviados, no podrán volver a editarse. Además, se recomienda ingresar periódicamente a la plataforma para comprobar si existen nuevas notificaciones, mensajes o pedidos de documentación vinculados con el reclamo.

Becas Progresar: cuánto se cobra en octubre

Hasta cuándo se puede reclamar por las Becas Progresar

El período para presentar los reclamos académicos comenzó el 25 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 9 de octubre de 2026. Por eso, quienes hayan recibido un rechazo deben verificar dentro de la plataforma si tienen disponible la opción antes de que finalice el plazo.

Esta instancia corresponde específicamente a problemas académicos. La fuente no indica que puedan reclamarse mediante este procedimiento rechazos originados por otros motivos.

La corrección realizada por el estudiante no completa automáticamente el proceso. Una vez enviada la información, la institución educativa también deberá validar los datos académicos declarados. La escuela, instituto o universidad correspondiente tendrá que certificar esa información para que pueda avanzar la revisión de la solicitud.

Por ese motivo, los datos corregidos deben coincidir con los registros que tenga la institución educativa.

Cuánto pagan las Becas Progresar en 2026

Las Becas Progresar tienen actualmente un monto mensual de referencia de $35.000 para las diferentes líneas del programa. El beneficio está dirigido a acompañar las trayectorias educativas de quienes cursan estudios obligatorios, superiores, enfermería o programas de formación profesional.

Mientras las demás líneas ya finalizaron sus períodos de inscripción, Progresar Trabajo mantiene abierta su convocatoria hasta el 27 de noviembre de 2026. Esta modalidad está destinada a personas que realizan cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

La segunda convocatoria de Progresar Obligatorio finalizó el 4 de septiembre, mientras que las inscripciones para Progresar Superior y Progresar Enfermería cerraron el 11 de septiembre.