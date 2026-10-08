Credencial provisoria de PAMI: requisitos para descargarla y alternativas al trámite online

Las personas afiliadas a PAMI pueden descargar la credencial provisoria con QR desde la web oficial o generar un ticket en terminales de autogestión. Son formatos distintos de la credencial digital de la app. Antes de comenzar, conviene tener a mano el DNI y el número de afiliación.

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¿Qué datos se necesitan para descargar la credencial provisoria?

Para completar el formulario de descarga, los datos requeridos son:

Número de afiliación a PAMI.

Sexo registrado en el documento.

Número de DNI.

Número de trámite del DNI.

El número de trámite consta de 11 dígitos y puede aparecer en el frente o en el dorso del documento, según su formato. No debe confundirse con el número de DNI: son campos diferentes.

Si necesitás ubicar el dato de afiliación, podés consultar la guía sobre dónde está el número de afiliado de PAMI y cómo usarlo para ver la cartilla.

¿Dónde se descarga la credencial provisoria con QR?

El acceso está en la página oficial de PAMI para descargar la credencial provisoria. Allí se completa el formulario con los datos del titular para generar el documento.

PAMI identifica este formato como una tarjeta impresa en papel con código QR y señala que sirve para realizar todas las gestiones. No es lo mismo que la credencial digital, que está disponible en la aplicación PAMI para teléfonos celulares. La distinción figura en la información oficial sobre credenciales.

¿Cómo se obtiene la credencial provisoria ticket?

Otra opción es la credencial provisoria ticket. Según PAMI, se imprime desde las terminales de autogestión ubicadas en agencias o Unidades de Gestión Local (UGL).

Esta modalidad permite obtener un comprobante en papel. No debe confundirse el uso de una terminal con la atención de un trámite en ventanilla.

Si no tenés número de trámite, existe una alternativa presencial.

¿Qué pasa si no tenés DNI tarjeta o no podés completar el formulario?

La falta del número de trámite no debe presentarse como una obligación de acudir a una terminal en todos los casos. PAMI informa que quienes no tienen DNI tarjeta pueden solicitar la credencial mediante un trámite web, disponible desde su página de gestión de credenciales.

El organismo menciona como documentación el último DNI en formato tarjeta, la denuncia policial o el certificado de DNI en trámite. Esa vía es distinta del formulario de descarga de la provisoria con QR.

¿Quién puede realizar el trámite?

PAMI indica que puede hacerlo la persona afiliada o alguien de su confianza. Además, quienes conservan la credencial plástica pueden seguir utilizándola: aunque ya no se distribuye, continúa siendo válida para realizar gestiones, según la información oficial del organismo.