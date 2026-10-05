Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuentan durante octubre de 2026 con una red de hospitales y clínicas propios donde pueden acceder a distintas prestaciones médicas. Los establecimientos están ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, Ituzaingó y otras localidades, y ofrecen servicios que incluyen atención ambulatoria, internación, guardia y estudios de diagnóstico.

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Para saber cuál es el centro de salud asignado, los afiliados pueden consultar la Cartilla Médica oficial de PAMI. La plataforma permite realizar búsquedas según el servicio médico, profesional, centro de salud o cercanía, aunque para acceder a la cartilla personalizada se solicitan datos de la credencial.

¿Cómo saber cuál es el centro de salud asignado por PAMI?

La Cartilla Médica oficial es la herramienta que permite conocer qué centro de salud o prestador corresponde a cada afiliado. Desde la plataforma se pueden realizar búsquedas y consultar diferentes opciones de atención disponibles.

Para acceder a la cartilla personalizada correspondiente a octubre de 2026, es necesario contar con el número de afiliación de 14 dígitos que figura en la credencial de PAMI. También se solicita el número de DNI.

De esta manera, cada afiliado puede consultar la información correspondiente a su cobertura y encontrar centros de salud según el tipo de prestación que necesite.

¿Qué hospitales y clínicas propios tiene PAMI?

Entre los establecimientos propios del organismo se encuentra la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, ubicada en Estados Unidos 3205, en el barrio porteño de San Cristóbal.

El establecimiento cuenta con guardia médica activa durante las 24 horas, internación, consultorios externos y servicios de diagnóstico por imágenes. Para solicitar un turno, los afiliados pueden utilizar el sitio web oficial de turnos de PAMI o comunicarse al 0800-999-1100, de lunes a viernes de 7 a 17.

Otro de los centros propios es el Hospital Bernardo A. Houssay, ubicado en avenida Juan B. Justo 1774, en Mar del Plata. El establecimiento ofrece internación, guardia las 24 horas, consultorios externos y diagnóstico por imágenes.

Para solicitar turnos con especialistas, el número informado es 0800-888-2100, de lunes a viernes de 8 a 21. Para consultas oncológicas, diagnóstico por imágenes o hemoterapia, se puede llamar al (0223) 499-1290, en el mismo horario.

Para solicitar atención necesitás una Orden Médica Electrónica correspondiente.

Hospital del Bicentenario de Ituzaingó

El listado también incluye al Hospital del Bicentenario, ubicado en Coronel Brandsen 2898, Ituzaingó. El centro cumple un rol importante para los afiliados que viven en el oeste del Gran Buenos Aires, al facilitar el acceso a la atención médica sin necesidad de realizar traslados más extensos.

Para solicitar un turno, los afiliados deben comunicarse al 11-2120-9600, interno 111. Allí recibirán orientación sobre los pasos que deben seguir según el tipo de atención que necesiten.

¿Qué se necesita para pedir un turno?

Para solicitar atención en los hospitales y clínicas propios de PAMI se necesita una Orden Médica Electrónica (OME). La orden debe ser emitida por el médico de cabecera o por un especialista.

Antes de solicitar un turno, es conveniente consultar la Cartilla Médica para verificar cuál es el centro asignado y qué prestaciones están disponibles. La herramienta permite buscar establecimientos por servicio médico, profesional, centro de salud o cercanía.

De esta forma, los afiliados pueden conocer las opciones disponibles dentro de la red propia de PAMI y gestionar la atención correspondiente según la prestación indicada.