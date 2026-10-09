El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene un subsidio mensual de $58.560,98 destinado a sus afiliados con diagnóstico de enfermedad celíaca. La asistencia económica busca ayudar a cubrir el costo de harinas, premezclas y otros alimentos libres de gluten, indispensables para quienes deben mantener una dieta sin TACC durante toda la vida.

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¿Quiénes pueden acceder al subsidio de PAMI?

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados afiliados a PAMI que tengan celiaquía y puedan acreditar el diagnóstico mediante la documentación médica requerida. El objetivo de esta ayuda es reducir el impacto económico que representa comprar alimentos aptos para una alimentación libre de gluten.

La celiaquía es una enfermedad vinculada a una intolerancia permanente a las proteínas presentes en el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Puede aparecer en distintas etapas de la vida y, según la información difundida, alcanza a una de cada 167 personas adultas y a uno de cada 79 niños en Argentina.

Para quienes tienen esta condición, evitar el gluten no constituye simplemente una elección alimentaria. La alimentación libre de TACC es el tratamiento disponible y debe sostenerse de manera permanente. Por eso, el acceso a productos seguros resulta fundamental para cuidar la salud y mantener una buena calidad de vida.

¿Cuánto paga PAMI por mes?

El monto establecido para este subsidio es de $58.560,98 mensuales. La suma fue fijada como una ayuda frente al costo adicional que implica adquirir alimentos aptos para personas celíacas.

La asistencia está orientada específicamente a la compra de productos como harinas, premezclas y alimentos libres de gluten. Una vez que PAMI verifica y aprueba la documentación presentada, el importe comienza a liquidarse todos los meses junto con los haberes del jubilado o pensionado.

¿Qué papeles hay que presentar?

Para iniciar la solicitud, la persona afiliada debe reunir documentación personal, administrativa y médica que permita acreditar tanto su identidad como la condición de salud. Entre los requisitos solicitados se encuentran:

DNI.

Credencial de afiliación a PAMI.

Último recibo de cobro.

Resumen de historia clínica donde figure la sintomatología.

Resultados serológicos de los análisis correspondientes.

Resultados histopatológicos de la biopsia realizada durante la videoendoscopia digestiva alta.

Certificación del diagnóstico de enfermedad celíaca emitida por un médico especialista.

Para acceder, los afiliados deben acreditar formalmente su diagnóstico de celiaquía.

La documentación médica tiene un papel central en el trámite, ya que permite comprobar formalmente el diagnóstico antes de que el organismo otorgue la asistencia económica.

¿Cómo hacer el trámite?

El pedido del subsidio puede realizarse de dos formas: a través de la página oficial de PAMI o de manera presencial en las agencias del organismo. En ambos casos, es necesario presentar la documentación requerida para que pueda ser evaluada.

Una vez validada la información médica y administrativa, PAMI incorpora el beneficio y el subsidio se paga mensualmente junto con los haberes. De esta manera, los afiliados que cumplen las condiciones pueden contar con una ayuda económica destinada a afrontar parte del costo de su tipo de dieta.