En medio de un tratamiento oncológico, una militante libertaria apuntó contra Gabriela Neme tras ser despedida: "Lo que toca lo destruye"

Una nueva interna despierta la polémica en La Libertad Avanza. Una militante libertaria de Formosa denunció que fue despedida de un organismo nacional y apunta contra la exdiputada provincial Gabriela Neme y la actual directora de la institución Julieta González. Además, denunció que se encuentra bajo tratamiento oncológico y relató las consecuencias al atravesar el tratamiento sin cobertura médica.

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“Hoy, siendo planta permanente, nos despiden de PAMI; en mi caso, con licencia de cáncer”, escribió Mónica Rodríguez en su descargo de redes sociales, en el que manifestó su indignación por la decisión. También cuestionó a Neme y la vinculó con la situación que atraviesa dentro del organismo: “Como siempre, la Neme donde está destruye y se acomoda con Julieta González, hoy directora, gracias al trabajo que nosotros hicimos”.

Rodríguez recordó que llegó a ese puesto a través del diputado nacional Gerardo González y reivindicó sus años de militancia. “Todos saben mis años de militancia”, expresó, antes de cuestionar lo que considera una disputa por espacios políticos dentro de la institución.

Posteriormente, acusó a las dirigentes de perjudicar al organismo. “Vinieron a robar y a destruir PAMI. Neme, lo que toca destruye”, escribió. Más allá de sus cuestionamientos políticos, la militante puso el foco en las consecuencias personales y sanitarias que podría tener la desvinculación. “Me quedo sin obra social y tratamiento por seguir”, advirtió, al expresar su preocupación por la continuidad de la atención médica en medio de su enfermedad.

González también agradeció a los adultos mayores y a las familias con las que trabajó durante su paso por el organismo. “Gracias, abuelos y familia, porque di todo. Pero mi lucha continúa”, manifestó. Finalmente, dejó una referencia a su entorno familiar y al deseo de acompañar a su hija en un momento importante de su vida: “Solo pido ver a mi hija en su recepción, porque tengo y debo cuidarme”.

Quién es Gabriela Neme

La última malversación de información legisladora perteneciente al bloque Nuevo País fue cuando aseguró que el gobernador Gildo Insfrán se encuentra imputado en una causa federal, lo cual no se corresponde con los datos oficiales del expediente. La Justicia federal abrió una investigación preliminar tras una denuncia sobre supuestas transferencias de fondos públicos del Gobierno de Formosa al Partido Justicialista local, aunque el gobernador Gildo Insfrán no se encuentra imputado ni acusado formalmente en la causa. La investigación está en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi y fue impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, quien solicitó una serie de medidas para determinar si existió un delito de acción pública.

Según pudo saber El Destape, en el expediente se detalla que el 2 y 7 de octubre de 2024 se habrían realizado transferencias por más de 1.660 millones de pesos desde una cuenta del Gobierno provincial a otra perteneciente al Partido Justicialista Distrito Formosa. La denuncia fue presentada por la diputada provincial Gabriela Neme, quien vinculó el hecho con presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos.

Otro de los episodios más significativos que marcaron su accionar fue la falsa denuncia sobre embarazadas originarias escondidas en el monte de El Potrillo, durante la pandemia. Esta historia (difundida por medios nacionales) fue desmontada no solo por autoridades provinciales, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó la inexistencia de pruebas y concluyó que las medidas cautelares fueron otorgadas en base a una operación mediática sin sustento; por la farsa se vinculó a una militante de la Diputada.

En este intento por desinformar, se sumo Daniel Suizer, un expolicía formoseño exonerado de la fuerza. Según afirmaba Neme, había embarazadas que iban a parir a los montes de Formosa por temor a vivir cesáreas forzadas y que luego sean separadas de sus bebés. Cabe recordar que esta denuncia pública fue finalmente desmentida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en julio de ese año.