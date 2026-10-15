PAMI ofrece un subsidio económico parcial destinado a afiliados mayores con limitaciones psicofísicas que necesitan asistencia domiciliaria y no poseen red de apoyo familiar. El trámite lo puede realizar el titular, un familiar o apoderado mediante la web oficial o en agencias con turno previo, sujeto a la aprobación de un equipo social.

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Para iniciar la solicitud, es necesario presentar documentación personal y médica que permita evaluar las necesidades de asistencia y las posibilidades de acompañamiento del entorno familiar. El trámite puede realizarlo la persona afiliada, un familiar o su apoderado.

¿Quiénes pueden solicitar el subsidio de PAMI para auxiliares domiciliarios?

La ayuda económica está destinada a personas mayores afiliadas a PAMI que atraviesan una situación de dependencia funcional vinculada con limitaciones psicofísicas. Además, deben encontrarse en circunstancias en las que no dispongan de una red de apoyo adecuada ni de una atención efectiva que responda a sus necesidades.

El beneficio consiste en un apoyo económico parcial para afrontar los gastos relacionados con la asistencia domiciliaria. Sin embargo, no se otorga automáticamente por tener una determinada condición de salud o necesitar ayuda cotidiana: cada pedido queda sujeto a una evaluación del equipo social del organismo.

Durante ese proceso, se analiza tanto la situación de dependencia funcional de la persona afiliada como la capacidad de su entorno familiar para brindarle asistencia. Por eso, resulta importante presentar la información requerida para que el equipo responsable pueda estudiar las circunstancias particulares de cada caso.

¿Qué documentación se necesita para iniciar el trámite?

Para solicitar el subsidio, PAMI requiere una serie de documentos que permiten identificar a la persona afiliada y conocer su situación. Antes de comenzar la gestión, conviene reunir los siguientes elementos para facilitar la presentación de la solicitud:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Último recibo de cobro o credencial de afiliación.

Consentimiento informado.

Informe médico.

Nota de solicitud.

Esta documentación forma parte de los requisitos indicados por el organismo para iniciar el trámite. La evaluación posterior estará a cargo del equipo social, que deberá considerar las limitaciones funcionales y las posibilidades reales de acompañamiento y atención dentro del entorno familiar.

La solicitud requiere documentación personal, médica y consentimiento informado.

¿Cómo hacer el trámite del subsidio de PAMI paso a paso?

La solicitud puede iniciarse por internet desde un celular, una computadora o una tablet. Para hacerlo, es necesario ingresar al apartado correspondiente al subsidio para auxiliar domiciliario en los canales digitales de PAMI y seleccionar la opción para iniciar el trámite web.

El organismo también contempla otras alternativas para quienes necesiten gestionar la prestación o hacer un seguimiento de su solicitud. En el mismo espacio se encuentran disponibles las opciones para realizar un reclamo y consultar el estado del trámite.

Quienes prefieran recibir atención presencial pueden acercarse a una agencia de PAMI. En ese caso, deben recordar que es necesario sacar un turno online para recibir atención, según las indicaciones del organismo.

¿Cómo consultar el estado de la solicitud?

Una vez iniciado el trámite, las personas afiliadas, sus familiares o sus apoderados pueden recurrir a la opción de consulta de estado para conocer la situación de la gestión. Si necesitan plantear algún inconveniente, también cuentan con la alternativa de realizar un reclamo.

Es importante tener en cuenta que la presentación de los documentos no garantiza la aprobación del subsidio. La prestación está sujeta a la evaluación del equipo social, que determinará la situación de dependencia funcional y la capacidad del entorno familiar para brindar ayuda efectiva.