Los afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar su cartilla médica por internet para encontrar médicos, especialistas y centros de salud. La plataforma permite realizar búsquedas por nombre del profesional, especialidad, institución o cercanía, con filtros que ayudan a identificar las opciones disponibles según cada necesidad.

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El sistema está disponible en la página oficial del organismo y ofrece distintas alternativas para facilitar la búsqueda. Además, quienes utilizan Mi PAMI pueden acceder a su cartilla personalizada y consultar información relacionada con sus prestaciones médicas.

Cómo buscar médicos en la cartilla de PAMI paso a paso

Para consultar los prestadores disponibles, primero tenés que ingresar al sitio oficial de PAMI y seleccionar la opción «Cartilla médica». Una vez dentro, el buscador permite elegir entre cuatro modalidades.

Por servicio médico: podés buscar especialidades como cardiología, odontología, oftalmología, traumatología, salud mental o prácticas de laboratorio. Para completar la consulta, tenés que seleccionar la provincia y la localidad.

podés buscar especialidades como cardiología, odontología, oftalmología, traumatología, salud mental o prácticas de laboratorio. Para completar la consulta, tenés que seleccionar la provincia y la localidad. Por profesional: si ya conocés el nombre del médico, podés ingresar al menos tres letras y elegir la provincia. También es posible acotar los resultados mediante filtros por categoría y servicio.

si ya conocés el nombre del médico, podés ingresar al menos tres letras y elegir la provincia. También es posible acotar los resultados mediante filtros por categoría y servicio. Por centro de salud: esta opción permite localizar una institución por su nombre y ajustar la búsqueda según la provincia, la categoría y la prestación médica.

esta opción permite localizar una institución por su nombre y ajustar la búsqueda según la provincia, la categoría y la prestación médica. Por cercanía: sirve para encontrar prestadores próximos a tu ubicación. Podés utilizar la ubicación actual o seleccionar manualmente una provincia y una localidad.

El buscador ofrece filtros por especialidad, nombre, provincia y localidad.

Después de completar los datos, el sistema muestra los resultados que coinciden con los criterios elegidos. Según la información disponible, también es posible consultar los datos de contacto de los prestadores y descargar los resultados en formato PDF.

¿Qué especialidades y servicios médicos podés encontrar?

La cartilla de PAMI reúne más de 30 especialidades y prácticas médicas. Entre las opciones disponibles aparecen cardiología, diabetología, gastroenterología, neumonología, oftalmología y traumatología, además de servicios vinculados con la internación, las guardias, las urgencias y los traslados.

El buscador también contempla prestaciones de oncología y audífonos, entre otros servicios. De esta manera, los afiliados pueden explorar las alternativas incluidas en la red de atención sin necesidad de conocer previamente el nombre de un profesional o de un establecimiento.

Sin embargo, para acceder a especialistas y realizar estudios de diagnóstico por imágenes, PAMI solicita una Orden Médica Electrónica (OME).

¿Podés elegir cualquier médico de la cartilla de PAMI?

La posibilidad de elegir un prestador depende del tipo de atención que necesites. Para las consultas con médicos especialistas y los estudios de diagnóstico por imágenes, los afiliados pueden seleccionar profesionales y centros incluidos en la cartilla.

En odontología y laboratorio, en cambio, cuentan con un prestador asignado. Para los servicios de salud mental también existe una asignación, aunque se puede elegir otro profesional siempre que forme parte de la cartilla médica.

Por eso, antes de solicitar un turno, conviene revisar qué prestadores figuran para tu cobertura y qué opciones están habilitadas para la atención que necesitás.

¿Cómo consultar tu cartilla personalizada desde Mi PAMI?

Además de la cartilla general, los afiliados pueden ingresar a Mi PAMI para revisar su información personalizada. Desde esa plataforma es posible consultar los prestadores asignados y acceder a otros recursos vinculados con la atención médica.

Desde Mi PAMI también podés consultar prestadores asignados y órdenes médicas.

Entre las herramientas disponibles se encuentran las recetas, las órdenes médicas y la credencial digital. Estas funciones complementan el buscador público y permiten consultar información relacionada con las prestaciones de cada afiliado.

La web oficial también ofrece accesos a búsquedas de farmacias, vacunatorios, ópticas y otros servicios. Así, podés consultar diferentes opciones desde un mismo sitio y utilizar los filtros para encontrar la información que necesitás antes de gestionar tu atención.