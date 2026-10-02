PAMI: cómo acceder a las prótesis dentales gratis durante octubre

Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder durante octubre a distintas prestaciones odontológicas, entre ellas prótesis dentales parciales y totales, implantes para personas desdentadas y colocación de pernos. La cobertura se encuentra incluida dentro del Plan Sonrisa Mayor, destinado a facilitar el acceso a tratamientos odontológicos.

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Para solicitar una prótesis dental, no es necesario comenzar el trámite en una agencia de PAMI ni realizar una gestión previa a través de la página web del organismo. El procedimiento se inicia con una evaluación odontológica y, posteriormente, con la solicitud de un turno en uno de los prestadores disponibles.

Qué tratamientos odontológicos cubre PAMI

La cobertura contempla diferentes alternativas de rehabilitación dental. Entre las prestaciones incluidas se encuentran las prótesis removibles de acrílico, tanto parciales como completas, además de implantes unitarios, coronas, pernos y prótesis implantosoportadas.

Antes de avanzar con una prótesis, el afiliado debe ser evaluado por un profesional. Esta instancia permite determinar cuál es el tratamiento que corresponde en cada caso y funciona como paso previo a la prestación específica.

El Plan Sonrisa Mayor forma parte de las prestaciones odontológicas destinadas a jubilados y pensionados de PAMI. De esta manera, quienes necesiten este tipo de atención pueden consultar las alternativas disponibles y elegir un prestador según su ubicación.

Cómo pedir una prótesis dental en PAMI

El primer paso consiste en realizar una consulta con un odontólogo para establecer la necesidad del tratamiento. A diferencia de una consulta odontológica general, la solicitud de una prótesis requiere esta evaluación previa para determinar la prestación indicada.

Una vez realizada la evaluación, el afiliado puede buscar un prestador que ofrezca el servicio de prótesis y pedir un turno. Para hacerlo, no necesita concurrir personalmente a una oficina de PAMI: la gestión comienza directamente con el profesional o establecimiento elegido.

Al momento de solicitar la atención, es necesario contar con el DNI y la credencial de afiliación a PAMI. El turno también puede ser gestionado por otra persona en representación del afiliado, según la información publicada por el organismo.

Antes de solicitar la prótesis, un odontólogo debe evaluar cada caso.

Dónde consultar los prestadores disponibles

PAMI dispone de una herramienta online para consultar los prestadores de las distintas especialidades. Dentro del apartado correspondiente a odontología, se encuentra la opción "Prótesis", que permite localizar establecimientos y profesionales de acuerdo con la ubicación.

Esta alternativa puede resultar útil para quienes necesitan identificar dónde realizar el tratamiento sin tener que acercarse previamente a una agencia. Una vez seleccionado el prestador, se puede avanzar con la solicitud del turno correspondiente.

En el caso de las consultas odontológicas generales, el afiliado puede concurrir directamente al odontólogo asignado y no necesita una derivación para ser atendido. Cuando se trata de una prótesis, en cambio, debe realizarse la evaluación correspondiente y elegir el prestador que brinde esa prestación.

Cómo comunicarse con PAMI

Ante dudas sobre las prestaciones, los afiliados también pueden comunicarse con PAMI mediante la línea 138, "Escucha y Responde". El servicio es gratuito y funciona durante las 24 horas en todo el país.

A través de ese canal se pueden realizar consultas y reclamos vinculados con las prestaciones de la obra social. Así, quienes necesiten una prótesis dental pueden consultar los pasos a seguir y obtener información sobre la atención disponible.