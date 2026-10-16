PAMI cambia los requisitos para retirar medicamentos en las farmacias

PAMI implementó un nuevo sistema obligatorio para retirar medicamentos en farmacias bajo la Resolución 638/2026. Para obtener los remedios, los afiliados o sus apoderados deben cumplir dos requisitos indispensables: presentar el token digital generado desde la aplicación miPAMI y exhibir el DNI físico de la persona que retira.

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¿Cuáles son los dos requisitos para retirar medicamentos de PAMI?

Para recibir los remedios, los afiliados deberán cumplir con dos condiciones al momento de presentarse en la farmacia. El nuevo esquema modifica la manera de validar las recetas y establece controles sobre la identidad de quienes retiran los medicamentos, incluso cuando la gestión no la realiza directamente el titular.

1. Presentar el token digital de la aplicación miPAMI

La primera exigencia es contar con el token digital que se genera desde la aplicación miPAMI. Este código dinámico permite validar electrónicamente la receta médica, en reemplazo de la firma manuscrita que se utilizaba en el procedimiento anterior.

Si el jubilado no puede acercarse personalmente a la farmacia y necesita que un familiar o conocido retire sus medicamentos, deberá delegar la credencial o autorización digital desde la propia plataforma. De esta manera, la persona autorizada podrá realizar la gestión de acuerdo con el nuevo sistema.

2. Mostrar el DNI de la persona que retira los remedios

El segundo requisito es presentar el documento nacional de identidad en el mostrador. La obligación alcanza tanto al afiliado de PAMI como a cualquier tercero que acuda a buscar los medicamentos en su nombre.

El DNI de quien realiza el retiro quedará registrado en el sistema de la farmacia. Según la información difundida sobre el cambio, este mecanismo permitirá auditar las entregas y prevenir posibles fraudes, mediante un registro electrónico de las operaciones.

¿Qué trámites en papel dejarán de utilizarse?

La digitalización también modifica tareas administrativas que hasta ahora formaban parte de la entrega de medicamentos. Con el nuevo esquema, dejarán de utilizarse los troqueles de cartón que se pegaban en los recetarios, las firmas manuscritas y los sellos físicos.

Los afiliados deberán presentar el token digital y el DNI correspondiente.

Tampoco serán necesarios los comprobantes impresos ni los formularios en papel para respaldar estas operaciones. En su lugar, las transacciones quedarán registradas mediante validaciones electrónicas en tiempo real, cruces de datos fiscales y la certificación digital del farmacéutico.

¿Hasta cuándo se podrá utilizar la documentación en papel?

La implementación del nuevo sistema será gradual. Para facilitar la adaptación de las farmacias y evitar que los afiliados se queden sin sus tratamientos durante la transición, se estableció un período de convivencia entre el procedimiento digital y la documentación física.

Según el cronograma informado, esta etapa se extenderá hasta el 30 de junio de 2027. Hasta esa fecha, ambos formatos convivirán durante la implementación del cambio.

Por eso, quienes necesiten retirar medicamentos de PAMI deberán prestar atención a los nuevos requisitos y familiarizarse con el uso de la aplicación miPAMI. La presentación del token digital y del DNI son los dos puntos centrales del esquema que busca reemplazar progresivamente los trámites en papel por validaciones electrónicas.