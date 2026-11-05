Los veteranos de la Guerra de Malvinas y sus familias pueden acceder a una cobertura integral de salud y prestaciones especiales a través del Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar del PAMI. La iniciativa contempla servicios médicos, asistencia social y actividades preventivas destinadas a mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios en todo el país.

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La propuesta busca garantizar una atención diferencial para quienes participaron del conflicto bélico de 1982, además de extender determinados beneficios a sus familiares. Entre las prestaciones disponibles se encuentran una cartilla médica exclusiva, una credencial digital y programas específicos vinculados con la salud odontológica, el fortalecimiento del sector y el turismo.

PAMI: quiénes pueden acceder a los beneficios para veteranos de Malvinas

La cobertura especial de PAMI no está destinada únicamente a los excombatientes. El programa también contempla a integrantes de su entorno familiar, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa vigente.

En concreto, pueden acceder a estas prestaciones:

Veteranos de la Guerra de Malvinas.

Cónyuges y convivientes de los veteranos.

Hijos, menores a cargo o hijos con discapacidad, según la normativa vigente.

Familiares de veteranos caídos durante el conflicto.

Cuáles son los beneficios exclusivos que ofrece PAMI

Uno de los principales servicios disponibles es la cartilla médica especial para veteranos de guerra y sus familiares. A través de esta herramienta, los beneficiarios pueden consultar los prestadores habilitados según su zona de residencia y conocer las alternativas de atención médica disponibles.

Otro recurso importante es la credencial exclusiva en formato digital. Este documento permite realizar trámites y distintas gestiones vinculadas con la cobertura de la obra social, por lo que resulta una herramienta central para acceder a los servicios contemplados en el programa.

Los beneficiarios pueden consultar prestadores mediante una cartilla médica exclusiva.

Además, PAMI incluye otras iniciativas orientadas a atender diferentes necesidades. Entre ellas se encuentran el Programa Nacional Odontológico, el Programa de Fortalecimiento de Veteranos y el Programa de Turismo.

Cuándo se creó el programa de atención a veteranos de guerra

El Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra y su grupo familiar fue creado en 2005 mediante la Resolución 191/05. Desde entonces, la iniciativa tiene como finalidad mejorar y ampliar las prestaciones médico-asistenciales y de apoyo social destinadas a esta población.

La normativa también contempla el desarrollo de actividades preventivas para contribuir al bienestar de los beneficiarios. Se trata de un abordaje integral que busca atender distintas dimensiones de la salud y acompañar a los veteranos y sus familias a lo largo del tiempo.

Posteriormente, mediante la Resolución 393/DE, se amplió la red de prestadores disponibles. Esta modificación permitió extender el acceso a las prestaciones correspondientes a todos los niveles de atención en el territorio nacional, independientemente del lugar de residencia de cada beneficiario.