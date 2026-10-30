PAMI: cómo consultar tu expediente online y saber dónde se encuentra

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden consultar dónde se encuentra su expediente a través de la herramienta de búsqueda disponible en el sitio web del organismo. Para iniciar la consulta, es necesario completar los datos solicitados, entre ellos el año del expediente y su número de referencia.

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Cabe aclarar que los expedientes no son lo mismo que los números de trámite o de reclamo que se obtienen al comunicarse con PAMI Escucha y Responde o al realizar gestiones mediante la guía de trámites de la página web. Por eso, si querés conocer el estado de una gestión presencial, el primer paso es identificar correctamente el expediente y tener a mano la información necesaria para buscarlo.

Cómo buscar tu expediente en PAMI paso a paso

El organismo dispone de una sección denominada Consulta de Expediente, que permite conocer dónde se encuentra este tipo de trámite. La búsqueda se realiza completando los campos requeridos en el formulario disponible en la página web.

Para hacer la consulta, seguí estos pasos:

Ingresá al sitio web oficial de PAMI. Buscá la sección Consulta de Expediente. Identificá el año en el que se inició o registró el expediente. Completá el campo correspondiente al número de referencia. Iniciá la búsqueda con los datos solicitados.

Es importante revisar la información antes de enviarla para evitar errores al ingresar los datos. El objetivo de esta herramienta es identificar el expediente y consultar dónde se encuentra dentro del circuito administrativo.

Qué datos necesitás para consultar un expediente

Para realizar la búsqueda, el formulario solicita dos datos: el año del expediente y el número de referencia. Por eso, conviene tener disponible la documentación relacionada con la gestión presencial antes de iniciar la consulta.

Los expedientes de PAMI tienen un formato numérico específico de 16 dígitos, distribuidos en distintos bloques separados por guiones. Un ejemplo del formato utilizado por el organismo es el siguiente:

0350-2020-0001195-3

Reconocer esta estructura es fundamental para no confundir el expediente con otros números que pueden aparecer en comprobantes, comunicaciones o gestiones realizadas ante PAMI.

Los números de expediente no son iguales a los números de reclamo.

Expediente, número de trámite y reclamo: cuál es la diferencia

Uno de los puntos más importantes es que no todos los números entregados por PAMI sirven para consultar un expediente. Los números de trámite o de reclamo se obtienen al comunicarse con PAMI Escucha y Responde o a través de la guía de trámites disponible en la web.

En cambio, los expedientes corresponden a trámites que fueron gestionados de manera presencial y cuentan con la numeración específica que permite identificarlos. Si tenés un número de reclamo, no debés asumir que se trata del número de expediente solicitado por el buscador.