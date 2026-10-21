El gasto mensual en medicamentos debe representar al menos el 15% del haber.

Los jubilados y pensionados que cobran más de $653.622,77 por mes pueden solicitar medicamentos gratuitos del Programa de Atención Médica Integral (PAMI), siempre que cumplan una condición clave vinculada con sus gastos de salud.

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El PAMI establece un límite de ingresos para acceder al subsidio social que permite obtener medicamentos con cobertura del 100%. Sin embargo, quienes superan ese monto tienen la posibilidad de pedir una reconsideración de su situación económica y sanitaria para intentar acceder al beneficio.

¿Cuál es el límite de ingresos para acceder a los medicamentos gratis de PAMI?

En octubre, la jubilación mínima es de $435.748,51. A partir de ese valor, el requisito general de PAMI establece que los ingresos mensuales deben ser inferiores a una jubilación mínima y media, lo que ubica el tope de referencia en $653.622,77.

Superar ese monto no significa quedar excluido de todas las posibilidades de obtener los medicamentos sin cargo. El organismo contempla una vía excepcional para los afiliados que pueden demostrar que el costo de los tratamientos recetados representa una parte significativa de sus haberes.

La condición central es que el gasto mensual en medicamentos alcance, como mínimo, el 15% del ingreso previsional. De todos modos, cada solicitud queda sujeta a una evaluación socioeconómica y médica, por lo que cumplir con ese porcentaje no garantiza la aprobación.

¿Qué pasa si cobrás más de $653.622,77 y necesitás medicamentos gratuitos?

Para entender cómo funciona la excepción, se puede tomar como ejemplo a un jubilado que percibe $700.000 mensuales. En ese caso, debería gastar al menos $105.000 por mes en los medicamentos indicados para su tratamiento para alcanzar el umbral requerido por PAMI.

Si el costo de los remedios llega a esa cifra o la supera, el afiliado puede iniciar el pedido de reconsideración. El organismo analizará la documentación presentada, la situación económica de la persona y la necesidad médica de mantener el tratamiento.

Esta alternativa también puede contemplar a quienes no cumplen con el requisito general de no estar afiliados a una medicina prepaga. En ambos casos, será necesario acreditar que el gasto farmacológico representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual.

¿Cuáles son los requisitos generales para recibir la cobertura del 100%?

El subsidio social está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de sus medicamentos con los descuentos habituales. Además del límite de ingresos, PAMI considera otras condiciones patrimoniales y de cobertura médica.

La aprobación depende de una evaluación socioeconómica y médica de cada afiliado.

Entre los requisitos generales se encuentran:

Tener ingresos inferiores a una jubilación mínima y media. El límite puede elevarse a tres haberes mínimos en hogares donde el afiliado o un integrante conviviente tenga Certificado Único de Discapacidad (CUD).

No estar afiliado a una medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No tener aeronaves ni embarcaciones de lujo.

No poseer vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo la excepción prevista para hogares con una persona con CUD.

No ser titular de activos societarios que evidencien capacidad económica plena.

La vía de reconsideración permite evaluar situaciones que no cumplen con el límite de ingresos o con la condición vinculada a la medicina prepaga, siempre que se acredite el gasto mínimo exigido en medicamentos.

¿Cómo solicitar los medicamentos gratuitos de PAMI?

El trámite puede iniciarse a través de la página oficial de PAMI o en una agencia de atención. El procedimiento depende de la cantidad de medicamentos recetados y de la evaluación que corresponda a cada afiliado.

Para analizar un pedido por la vía excepcional, el organismo puede requerir un informe social, una evaluación de la escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Estos elementos permiten determinar tanto la situación económica del solicitante como la necesidad del tratamiento indicado.