Si sos afiliado al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) y necesitás cambiar el centro de atención médica que te corresponde, podés hacer el trámite de manera online o presencial en una agencia. La gestión también puede realizarla un apoderado o una persona autorizada, siempre que presente la documentación necesaria para solicitar la modificación.

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Cómo cambiar o asignar el centro de atención médica

El trámite de asignación o cambio de centros de atención permite modificar el establecimiento médico que le corresponde a una persona afiliada según la cartilla. La gestión puede iniciarse desde un celular, una computadora o una tablet, sin necesidad de acudir presencialmente a una agencia.

Esta alternativa digital facilita el acceso al procedimiento y permite realizar la solicitud desde cualquier lugar con conexión a internet. Para quienes prefieran la atención presencial, también existe la posibilidad de acercarse a una agencia, aunque es importante recordar que se debe solicitar un turno online para recibir atención.

Antes de comenzar, conviene reunir los documentos necesarios y verificar que los datos personales estén actualizados. De esta manera, la persona interesada puede iniciar la gestión con la información requerida para solicitar la modificación del centro de atención.

Quiénes pueden realizar el trámite

La solicitud no está limitada exclusivamente a la persona afiliada. Según los requisitos establecidos, también puede realizarla un apoderado o un familiar, siempre que presente la documentación correspondiente a su situación.

En todos los casos, es importante identificar quién llevará adelante la gestión, porque de eso depende qué papeles será necesario presentar. Mientras que el titular debe contar con su DNI actualizado, las personas que actúen en su representación tienen que cumplir con requisitos adicionales.

Esta posibilidad permite que los afiliados puedan gestionar el cambio con ayuda de otra persona cuando lo necesiten. Sin embargo, si el trámite no lo realiza directamente el titular, es fundamental respetar las condiciones de autorización establecidas.

Qué documentación se necesita para cambiar el centro médico

El documento principal para iniciar la solicitud es el DNI con el domicilio actualizado. Este requisito corresponde a la persona afiliada que necesita asignar o modificar su centro de atención médica. Si el trámite lo realiza un apoderado, deberá presentar también su propio DNI y el recibo de cobro de la persona afiliada.

Las personas afiliadas pueden gestionar el cambio desde cualquier dispositivo con internet.

En cambio, cuando la persona afiliada designa a alguien para realizar el trámite, se debe presentar el DNI de quien llevará adelante la gestión y una nota de autorización firmada. En ese escrito tiene que quedar aclarado cuál es el cambio que se solicita.

Dónde hacer el trámite por internet o presencialmente

La gestión puede realizarse de manera online desde un celular, una tablet o una computadora. Para comenzar, se debe ingresar a la opción correspondiente al trámite web y seguir las indicaciones del sistema.

También está disponible la alternativa presencial en una agencia. En ese caso, es necesario sacar un turno online con anticipación para organizar la atención.

Además, el sistema contempla opciones para realizar un reclamo o consultar el estado de un trámite iniciado. Así, las personas afiliadas cuentan con distintas alternativas para gestionar la asignación o modificación de su centro de atención médica, según sus necesidades.