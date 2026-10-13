PAMI entrega pañales gratis: requisitos y regla de los 90 días

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) entrega pañales y apósitos descartables sin costo a sus afiliados con indicación médica en todo el país. La distribución se realiza directamente en el domicilio registrado, pero para mantener el beneficio es importante controlar la vigencia de la Orden Médica Electrónica (OME), que desde marzo de 2026 tiene una duración de 90 días.

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El servicio incluye entregas mensuales y permite recibir 30, 60 o 90 unidades, según el nivel de incontinencia. Además, los beneficiarios pueden consultar el estado del envío y actualizar sus datos personales desde la aplicación Mi PAMI.

Quiénes pueden recibir pañales gratis de PAMI

El beneficio está destinado a cualquier afiliado de PAMI que tenga indicación médica para recibir Higiénicos Absorbentes Descartables (HAD). La cantidad de unidades entregadas corresponde a la que cada persona tenía autorizada para retirar en la farmacia.

Si necesitás más de 90 unidades, tu solicitud deberá ser evaluada por el Nivel Central del organismo. La provisión es gratuita y se realiza dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega anterior.

El proveedor asignado es URBANO EXPRESS. Los repartidores deben estar identificados con uniforme y credencial, y cualquier persona mayor de 18 años puede recibir el paquete en el domicilio.

PAMI: cómo renovar la orden médica cada 90 días

Las Órdenes Médicas Electrónicas emitidas o renovadas desde el 1° de marzo de 2026 tienen una vigencia de 90 días, equivalentes a tres meses. Por eso, para continuar recibiendo los pañales sin interrupciones, es necesario solicitar una nueva orden antes del vencimiento.

El trámite consiste en pedirle al médico de cabecera que emita otra OME. En cambio, las órdenes emitidas o renovadas antes del 1° de marzo conservan su vigencia original hasta su vencimiento.

Cabe recordar que no es necesario presentar una receta electrónica para recibir los productos, aunque sí se requiere la indicación médica correspondiente para acceder al beneficio.

Cómo consultar la entrega de pañales desde Mi PAMI

Los afiliados pueden seguir el estado de su pedido desde la aplicación Mi PAMI, en la sección “Mis entregas”. Allí pueden consultar en qué etapa se encuentra el envío y conocer las alternativas disponibles si no se concreta la entrega.

Podés consultar el estado del pedido desde la aplicación Mi PAMI.

Si el repartidor no encuentra a nadie en el domicilio, dejará un aviso y realizará una segunda visita. Si tampoco logra entregar el paquete, informará el punto de retiro asignado. Los productos podrán retirarse dentro de los siete días corridos siguientes. Además, 24 horas después de la entrega, el afiliado recibirá una breve encuesta para confirmar que el pedido llegó correctamente.

Cómo actualizar el domicilio registrado en PAMI

Para evitar inconvenientes, es importante verificar que el domicilio de entrega, el celular y el correo electrónico estén actualizados. Podés modificar esos datos desde la aplicación Mi PAMI, en la sección “Mi perfil”, dentro de “Mis datos”.

También podés comunicarte al 138, PAMI Escucha y Responde, disponible las 24 horas, o acercarte a una agencia del organismo.

Quienes viven en residencias de larga estadía pertenecientes a PAMI reciben los insumos directamente de la institución. En otras residencias, la entrega se realiza en el domicilio registrado.

Qué hacer si no recibís los pañales

Si los productos no llegan o presentan defectos, podés realizar un reclamo a través de los canales oficiales de PAMI. El reemplazo se entrega en un plazo de hasta siete días hábiles.

Por seguridad, nadie de PAMI ni de la empresa distribuidora debe solicitarte datos personales durante la entrega. Ante cualquier duda, consultá los canales oficiales del organismo.