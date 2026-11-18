Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) que utilizan audífonos pueden acceder a una renovación gratuita, siempre que cumplan con los requisitos médicos establecidos por el organismo. Para solicitar el recambio, es necesario contar con una nueva indicación de un especialista en otorrinolaringología y presentar estudios auditivos actualizados.

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La prestación permite que las personas con dificultades para escuchar puedan renovar sus dispositivos sin costo. Además, contempla la adaptación del equipamiento y controles posteriores para garantizar su correcto funcionamiento.

Cada cuánto tiempo se pueden renovar los audífonos de PAMI

De acuerdo al PAMI, los afiliados tienen la posibilidad de solicitar un nuevo audífono una vez transcurridos tres años desde la entrega anterior. Sin embargo, cumplir con ese plazo no garantiza automáticamente la reposición. Para acceder al beneficio, es indispensable que un otorrinolaringólogo vuelva a evaluar al paciente y determine si necesita continuar utilizando el dispositivo.

El especialista debe emitir una nueva orden médica electrónica. En ella tiene que especificar la necesidad del equipamiento y señalar si corresponde utilizarlo en el oído derecho, izquierdo o en ambos.

También es necesario presentar estudios auditivos recientes. Estos permiten conocer el estado de la audición del afiliado y establecer qué tipo de dispositivo necesita para mejorar su capacidad de escucha.

Qué documentación necesitás para solicitar los audífonos gratis

Antes de iniciar el trámite, es importante reunir los documentos y estudios que solicita PAMI. La presentación completa de estos requisitos permite avanzar con la gestión de la renovación.

Los afiliados deben contar con:

DNI de la persona que solicita el beneficio.

Nueva orden médica electrónica confeccionada por un otorrinolaringólogo.

Audiometría tonal realizada durante los últimos seis meses.

Logoaudiometría con una antigüedad máxima de seis meses.

Los dos estudios auditivos son fundamentales para evaluar las necesidades de cada paciente. Por eso, es importante verificar sus fechas de realización antes de presentar la documentación.

Cómo hacer el trámite para renovar los audífonos en PAMI

El procedimiento comienza con una consulta al médico de cabecera. Si considera que el paciente necesita una nueva evaluación auditiva, puede derivarlo a un especialista en otorrinolaringología que forme parte de la cartilla del organismo.

Una vez realizada la consulta, el profesional evalúa la situación del afiliado, solicita los estudios correspondientes y confecciona la orden médica electrónica para gestionar el recambio.

El trámite requiere una orden médica y estudios auditivos actualizados.

Con la indicación y la documentación necesaria, la persona puede elegir libremente un centro audiológico dentro de la cartilla de PAMI. Allí continuará el proceso de entrega y adaptación del dispositivo, sin necesidad de realizar una inscripción adicional para acceder a la cobertura.

Qué incluye la cobertura gratuita de audífonos de PAMI

La prestación no contempla solamente la entrega del equipamiento. También incluye instancias de adaptación y seguimiento para comprobar que los dispositivos funcionen correctamente y respondan a las necesidades auditivas del afiliado.

Entre los servicios previstos se encuentra una primera calibración al cumplirse un mes de la entrega. Posteriormente, se realizan controles a los seis y doce meses para evaluar el funcionamiento y realizar los ajustes necesarios.

Además, los audífonos cuentan con una garantía de un año. La cobertura también contempla el reemplazo del molde cuando presenta defectos de confección, siempre que se solicite dentro de los tres meses posteriores a la entrega.