El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) mantiene en noviembre la entrega gratuita de pañales y apósitos descartables para jubilados y pensionados que necesitan estos insumos por indicación médica. La prestación se distribuye mensualmente a domicilio, sin costo para los afiliados, y requiere contar con una Orden Médica Electrónica (OME) vigente. Además, desde marzo rige un nuevo plazo de renovación de las prescripciones.

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El servicio busca facilitar el acceso a estos productos sin necesidad de retirarlos en una farmacia. La distribución está a cargo de Urbano Express, que lleva los paquetes hasta la dirección registrada por cada beneficiario.

Cómo acceder a los pañales gratis de PAMI

Para recibir los pañales y apósitos descartables, los afiliados deben contar con una indicación de su médico de cabecera. El profesional es quien tiene que generar la correspondiente Orden Médica Electrónica en el sistema del organismo. Una vez autorizada la prestación, los productos se envían directamente al domicilio registrado.

Uno de los aspectos más importantes para mantener el beneficio es la vigencia de la prescripción médica. Desde el 1° de marzo de 2026, las nuevas Órdenes Médicas Electrónicas y aquellas que se renuevan tienen una duración de 90 días.

Por ese motivo, quienes necesitan continuar recibiendo los insumos deben solicitar una nueva orden a su médico de cabecera antes de que venza la anterior. La actualización es necesaria para garantizar la continuidad de los envíos mensuales.

En cambio, las prescripciones emitidas o renovadas antes del 1° de marzo conservan el vencimiento que tenían originalmente. Una vez que se genera una nueva OME, comienza a regir el plazo de tres meses.

La gestión corresponde al médico de cabecera. Por lo tanto, los afiliados no necesitan acercarse a una agencia de PAMI ni presentar documentación de manera presencial para realizar este trámite.

Los afiliados deben renovar las nuevas órdenes médicas cada 90 días.

Cuántos pañales entrega PAMI por mes

La cantidad de unidades que recibe cada beneficiario depende de su situación médica y del grado de incontinencia. Actualmente, el programa contempla tres modalidades de entrega:

30 unidades mensuales.

60 unidades mensuales.

90 unidades mensuales.

La cantidad asignada se mantiene según la autorización que tenga cada afiliado. En los casos en que una persona necesite más de 90 unidades por mes, el pedido debe ser evaluado por el Nivel Central de PAMI.

Cómo funciona la entrega de pañales a domicilio

Los paquetes se distribuyen una vez por mes y el envío debe concretarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrega anterior. La dirección utilizada es la que figura registrada en el organismo.

Cabe mencionar que puede recibir el paquete cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en la vivienda. El reparto está a cargo de la empresa Urbano Express desde el año pasado. Recordar que los trabajadores responsables de la distribución deben presentarse con uniforme y credencial para acreditar su identidad.