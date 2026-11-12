El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) estableció nuevas reglas para incorporar inteligencia artificial (IA) en sus procesos internos y creó un Comité de Ética que tendrá a su cargo supervisar el funcionamiento de estas herramientas. La normativa alcanza a todas las áreas del organismo y busca garantizar que su utilización respete la privacidad de los afiliados, tenga controles humanos y no afecte el acceso a medicamentos, tratamientos ni prestaciones.

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La medida convierte al Instituto en uno de los primeros organismos públicos en establecer un marco específico para regular el uso de estas tecnologías dentro de su estructura. Para avanzar con esa transformación digital, aprobó un manual que determina qué condiciones deberán cumplir los proyectos que incorporen inteligencia artificial.

Cómo funcionará el nuevo Comité de Ética de inteligencia artificial de PAMI

Uno de los principales cambios es la creación de un Comité de Ética de Inteligencia Artificial. Este equipo estará integrado por especialistas de distintas disciplinas, entre ellas áreas técnicas, legales, médicas y de seguridad informática.

Su función será analizar los proyectos que propongan incorporar inteligencia artificial en el organismo. Después de evaluar cada iniciativa, podrá aprobarla, solicitar modificaciones o directamente rechazarla si considera que no cumple con las condiciones establecidas.

El trabajo del comité no terminará con la autorización inicial. La reglamentación también contempla controles periódicos sobre las herramientas que ya estén funcionando para detectar posibles inconvenientes durante su utilización. En caso de identificar errores, sesgos o problemas relacionados con la seguridad, PAMI tendrá la posibilidad de suspender el funcionamiento de esos sistemas.

Qué decisiones no podrá tomar la inteligencia artificial en PAMI

Uno de los puntos centrales del nuevo reglamento es que ninguna decisión vinculada con el acceso a tratamientos, medicamentos o prestaciones podrá quedar exclusivamente en manos de la inteligencia artificial.

Esto significa que, aunque estas herramientas puedan intervenir en distintas tareas y procesos de gestión, la responsabilidad final deberá permanecer siempre bajo supervisión humana. El criterio profesional seguirá siendo indispensable para resolver cuestiones que puedan afectar directamente a los afiliados.

La normativa establece así un límite para la automatización de decisiones dentro del Instituto. La inteligencia artificial podrá funcionar como una herramienta de asistencia, pero no reemplazará la intervención de las personas en decisiones sensibles.

Qué pasará con los datos personales de los afiliados de PAMI

La protección de la información personal es otro de los ejes de la reglamentación. El manual establece condiciones específicas para evitar que los datos sensibles de los afiliados queden expuestos durante el uso de herramientas de inteligencia artificial.

Las decisiones sobre medicamentos y tratamientos seguirán bajo control humano.

En ese sentido, los trabajadores del organismo solamente podrán utilizar asistentes de IA pertenecientes a plataformas habilitadas. Además, tendrán prohibido cargar información sensible en servicios que no garanticen la confidencialidad de esos datos.

El documento también establece que la información personal deberá anonimizarse siempre que sea posible. Esto busca reducir los riesgos de identificación de los afiliados cuando se utilicen sistemas tecnológicos para procesar información. Cada implementación, además, deberá contar con el aval de las áreas de protección de datos y asuntos jurídicos antes de avanzar.

Qué áreas y proveedores deberán cumplir con las nuevas reglas

El alcance del manual no se limita a los empleados de PAMI. Las disposiciones también incluyen a los proveedores que trabajan con información del Instituto, por lo que deberán respetar las condiciones establecidas para utilizar estas tecnologías.

Además, cualquier desarrollo que incorpore inteligencia artificial a los procesos del organismo tendrá que atravesar una evaluación formal antes de comenzar a funcionar. De esta manera, no podrán implementarse herramientas sin una revisión previa de sus características y posibles riesgos.

La reglamentación toma como referencia la Guía de Controles de Inteligencia Artificial de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que establece la necesidad de que los organismos estatales tengan políticas explícitas para regular el uso de estas tecnologías.