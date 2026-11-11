Jubilados: cómo comunicarse con PAMI por teléfono, WhatsApp y redes

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) cuenta con diferentes canales de atención para que jubilados y pensionados puedan realizar consultas, resolver trámites y recibir información sobre los servicios de la obra social. Entre las alternativas disponibles se encuentra una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 horas, además de atención presencial en agencias de todo el país y canales digitales para mantenerse informados.

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Conocer cuáles son las vías oficiales de contacto resulta fundamental para quienes necesitan gestionar prestaciones, presentar reclamos o resolver dudas sobre su cobertura médica. Además, el organismo recuerda la importancia de utilizar únicamente sus canales habilitados para evitar posibles estafas y no entregar información personal a intermediarios.

Cuál es el teléfono de PAMI para jubilados y pensionados

Uno de los principales canales de comunicación es PAMI Escucha y Responde, el centro integral de atención telefónica de la obra social. A través de este servicio, los afiliados pueden realizar consultas, presentar sugerencias y efectuar reclamos relacionados con las prestaciones y los servicios disponibles.

Para comunicarse, los jubilados y pensionados deben llamar al 138, una línea gratuita habilitada en todo el territorio argentino. El servicio funciona las 24 horas del día, durante los 365 días del año.

Esta alternativa permite recibir orientación sin necesidad de trasladarse hasta una dependencia del organismo. Es una opción especialmente útil para quienes tienen dificultades para movilizarse o necesitan resolver una consulta de manera telefónica.

Cómo comunicarse con PAMI por WhatsApp y redes sociales

La obra social también dispone de canales digitales para acercar información a sus afiliados. Entre ellos se encuentra el BOT de PAMI en WhatsApp, cuya plataforma está en proceso de actualización para ofrecer una experiencia más sencilla, con respuestas claras y nuevas funcionalidades.

Además, los jubilados pueden consultar las novedades y los servicios de la institución a través de sus redes sociales oficiales. PAMI está presente en Instagram y Facebook como @pami.org.ar, mientras que en X se encuentra como @pami_org_ar.

Para evitar engaños, es importante comprobar que las cuentas tengan la tilde de verificación. El organismo advierte que no trabaja con intermediarios en redes sociales y que nadie está autorizado a cobrar dinero por prestaciones o gestiones.

La línea gratuita funciona durante las 24 horas en todo el país.

Cómo recibir atención presencial en las agencias de PAMI

Quienes prefieran realizar sus consultas cara a cara pueden acercarse a la agencia de PAMI o a la Unidad de Gestión Local (UGL) que corresponda según su lugar de residencia.

La institución cuenta con más de 600 agencias y 38 UGL distribuidas en todo el país. En estas dependencias, los afiliados pueden realizar trámites y recibir asesoramiento personalizado sobre los servicios y las prestaciones de la obra social.

Para organizar la atención, PAMI dispone de la posibilidad de sacar un turno para concurrir a una agencia. También ofrece un buscador de UGL y dependencias para identificar cuál corresponde a cada afiliado.

Newsletter de PAMI: cómo recibir las novedades de la obra social

Otra alternativa para mantenerse informado es el newsletter oficial. A través de una suscripción, los afiliados pueden recibir mensualmente información sobre prestaciones, servicios, recomendaciones para cuidar la salud y novedades de la institución.

Para acceder, es necesario completar el formulario de suscripción disponible en los canales oficiales de PAMI.